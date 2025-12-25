＜食い尽くし系旦那＞家族への土産として買ってきてくれたはずなのに！なんで私の分まで食べちゃうの？
家族みんなで何かを食べるとき、どのようにして分けますか？ 家族の人数に合わせて等分したり、お子さんがいる場合はお子さんの分を多めにしたり……という場合もあるかもしれません。今回の投稿者さんは、いわゆる“食い尽くし系”の旦那さんにモヤモヤしているようです。
『旦那が高級羊羹を買ってきてくれたので、少しずつ味わって食べようと思っていました。でも旦那は今すぐ食べたいタイプ。どんどん切って食べてしまい、結局私は3分の1ほどしか食べられませんでした。最初から半分に分けたかったのですが、旦那は「早いもの勝ちだよ」と。残しておいてとお願いしても「残しておいたじゃん！ 本当は全部食べたいのに」とキレられました。「自分（旦那）のお金で買ったのだから、好きなだけ食べてもいいじゃん。また買ってくるから」という言い分です』
会社でもそうなの……？
『職場の飲み会とか大丈夫なのかな？ 大皿で出てくるよね。上司や先輩がいる場なら我慢できるのか、それともガツガツいくのかな？』
あるママからはこんな素朴な疑問が……。たしかに会社の飲み会でも食い尽くしてしまうようであれば、周りに迷惑をかけてしまいそうです。これに対し投稿者さんは「会社の席では遠慮しているようだけれど、帰ってくると周りの人の文句を言うので我慢しているのだと思います」とのこと。ひとまず会社では線引きができているようでよかった……のでしょうか。
でも今回は“食い尽くし”なの？旦那さんが自分で買ってきたんでしょ？
『日頃の行いでイライラするのはわかるけれど、今回の件は食い尽くしなのかな？ 自分が「美味しそう、食べたい！」と思って買ってきたものを、必ず均等に分けなきゃいけないの？ 誰かが買ってきたものを勝手に食べたのならわかるけれど……』
『旦那さんが買ってきたおやつを、1/3ももらったのなら、まず「ありがとう」じゃないの？』
こんな意見も。たしかに、旦那さんが自分のために買ってきたもので、そのお裾分けとして投稿者さんにくれるのであれば「ありがとう」と感じるかもしれません。でも旦那さんは“投稿者さんへのお土産”として買ってきているそう。また別の日には、旦那さんが“投稿者さん用と自分用に買ってきた”シュークリームを2つとも食べてしまい、「明日また買ってくるからいいじゃん！」と話していたそう。つまり買う段階では、投稿者さんの分も、と考えているようですが、いざ食べる段階になると我慢できなくなってしまうのかもしれません。
VS食い尽くし系、こんな方法はどう？
ママたちから今後の対応について、いくつかアドバイスも寄せられました。
あらかじめ名前を書いて保管しておいては？
『お土産として買ってくれたものなら、さっさと半分に切って名前を書いておけばいい』
子どもがお菓子で喧嘩にならないように名前を書いて保管しているという話もありますし、一見有効そうなアドバイスですよね。しかし投稿者さんは、「これは食べたかったものだから、私の分は取っておいてね！ と伝えて名前を書いておいても、旦那が『ちょっともらうよ』と言ってガッツリ食べてしまいます」とのこと。旦那さんは、自分のものは自分のもの、投稿者さんのものも自分のもの、という考えなのでしょうか……。
多めに買ってきてもらう
『「私の分と言いながら結局あなたが全部食べちゃうんだから、少し多めに買ってきて」と言ったら？ 「どうぞ食べて」と言ったくせに食べさせないのは、ただの嫌がらせだよ。相手の気持ちを想像できないなんて最悪』
こちらのコメントをくれた方の旦那さんも食い尽くし系のようで、「厳しめに言ってもなかなか治らない」と教えてくれました。このコメントに、「多めに買ってきてもらう方法は思いつかなかった！」と投稿者さん。やってみる価値はありそうです。
一度話し合ってみては？
『食べる食べないではなく、投稿者さんへの態度について、一度ちゃんと話し合った方がいいのでは？ 「食べられなかったことよりも、私の分だから食べないでねと言った私の言葉を無視されることが悲しい。私の気持ちを考えてもらえないことが悲しい。このままだと一緒にいられなくなる日がくるかもしれない」と伝えてみては？』
根本的に解決するためには、一度旦那さんと話す必要があるのではないでしょうか。会社の飲み会では我慢できている旦那さん。それならば、投稿者さんには過剰に甘えているのかもしれません。それに旦那さんが投稿者さんの気持ちをあまり深刻に考えていない可能性もありますよね。目の前に食べ物がない状態で、一度ちゃんと話してみるのが、モヤモヤ解消への一歩なのかもしれません。