日向坂46、16thシングルジャケットアートワーク公開 テーマは「光が差す方へ」
日向坂46の16thシングル「クリフハンガー」（2026年1月28日発売）のジャケットアートワークが公開となった。
【写真】日向坂46、16thシングル「クリフハンガー」ジャケット全5種類
今作のジャケットアートワークのテーマは「光が差す方へ」。暗闇の中で、季節感あふれるコートやニットをまとったメンバーが、空から舞い落ちる雪とともに発光するさまを切り取ることで、「どんなヤなことがあっても日向坂46はわたしたちをいつも笑顔にしてくれる」という思いが込められている。
また先日公開となった朝焼けをバックに撮影したアーティスト写真は、“光が差す方へ向かった先”を表現しており、ジャケットとアーティスト写真で1つのストーリーになっている。
