◆プロボクシング「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」 ▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 ４団体統一王者・井上尚弥―アラン・ピカソ▽スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）１２回戦 中谷潤人―セバスチャン・エルナンデス▽ＩＢＦ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・ウィリバルド・ガルシア―寺地拳四朗（１２月２７日 サウジアラビア・リヤド、ムハマド・アブド・アリーナ）

【リヤド（サウジアラビア）２５日＝勝田成紀】「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」の記者会見が会場施設内で行われた。ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝は「すごく順調に調整できている。エネルギーにあふれている。今回の相手に対してやってきたことまず試す。それが何かはまだちょっと言えないが、２７日にしっかり発揮できるかどうか。期待していただければ」と意気込みを語った。

減量も「あと１キロぐらい」と順調だ。「体重を落とすといったところのダメージは少ないのですごく調子もいい。バンタムに上げた時もだいぶ楽になったっていう感じはあった。その感じが今スーパーバンタムに来ている感じ。疲労はなく落とせている。あとはどれだけスピードにパワーが出せるか。タイミングどれだけ取っていけるか。そういったところを感じながら試合できたらなと思っています」と自信をみなぎらせた。

中谷は、来年５月に東京ドームで計画される世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝との夢の対決へ向け、９月にＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級の２本のベルトを返上。スーパーバンタム級初戦で、ＷＢＣ世界同級１０位のセバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝と対戦する。

この日、米専門誌「ザ・リング」が最新のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）を発表。前回トップに君臨していた史上初の世界３階級４団体統一王者テレンス・クロフォード（３８）＝米国＝が現役引退を表明したためランク外となり、中谷は前回の７位から自己最高の６位に浮上。井上も２位にランクアップした。「やることは変わらず、ですね。光栄なことですし、評価をだんだん上げていくといったところはプロボクサーとして大事なこと。そこは変わらず、やることをやっていくだけかなと感じます」。井上との“初競演”となるサウジのリングで、ドーム決戦へ弾みをつける。

戦績は中谷が３１戦全勝（２４ＫＯ）、エルナンデスが２０戦全勝（１８ＫＯ）。

興行はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ ペイ・パー・ビュー（ＰＰＶ）」で配信される。