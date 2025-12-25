夏休みに入り、吹部の練習は一段と熱を帯びている。

コンクールまであと少し。

そんななか、滝先生は合奏でいきなりユーフォに違うパートのフレーズを吹くように指示した。

「コンバスとユニゾンで」と指定されたそのフレーズをサラッと吹きこなすあすか（CV：寿美菜子）と違い、久美子（CV：黒沢ともよ）には一筋縄ではいかない箇所だった。

屋外で個人練習に打ち込むことにした久美子のもとに、そっと寄り添ってきた麗奈（CV：安済知佳）は、

「良くなってる。でも、コンクール的にはダメ」

と声をかける。久美子も、

「私、うまくなりたい」

「麗奈みたいに、特別になりたい」

と話すのだった。

それからさらに、黙々と個人練習に打ち込む久美子を探しに来た緑輝（CV：豊田萌絵）は、その姿に驚愕する。

なぜなら……久美子ちゃんっ！鼻血が！

保健室に運ばれ、少し休むもすぐに練習に参加しようとする久美子に

「久美子、最近アツいよねぇ」

「前はどっちかっていうと、クールっていうか、冷めてるところあったのに」

と、葉月（CV：朝井彩加）は微笑んだ。

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

そう、久美子のなかで、何かが変わっていた。

あの再オーディションでの麗奈を見て、あの音を全身で受け止めてしまってから、完全に侵されてしまっていた。

“うまくなりたい”という熱病に---。

だが、合奏練習であのフレーズを個別に吹かせた滝先生が、久美子に発した言葉は

「黄前さん、そこ、難しいですか？」

「本番までにできるようになりますか？」

「本番でできないということは、全員に迷惑をかけるということですよ？」

と、厳しいものだった。

「はい！できます！」

そう、決意を込めた返事をした久美子は、もどかしさを抱えつつもこのまま練習を続ければなんとかなる、と思っていたのだが---。

気温とともに、メンバーたちの熱量もどんどん上昇している吹部！ 今までちょっと冷めたところに心を置いていた久美子も、どんどん貪欲になっていく。

「うまくなりたい！うまくなりたい！うまくなりたい！」「悔しくて死にそう！」

と叫び続ける久美子の姿は、真剣に何かに打ち込む高校生ならではの眩しい青春そのものだ。

テレビアニメ第1期も次回で最終話。いざ、コンクール出場へ！

12月20日（土）深夜に放送された『響け！ユーフォニアム』（ABCテレビ）第12話は、無料配信動画サービスTVerでも配信中。