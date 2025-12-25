◇スーパーバンタム級 WBA、WBC、WBO1位 中谷潤人(M.T)＜12回戦＞WBC10位 セバスチャン・エルナンデス(メキシコ)（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

プロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」の公式会見が25日、リヤド市内で開かれ、スーパーバンタム級転向初戦に臨む前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（27＝M.T、31勝24KO）が出席した。中谷はWBC同級10位のセバスチャン・エルナンデス（25＝メキシコ、20勝18KO）と対戦する。

会見前に日本メディアの囲み取材に応じた中谷は「あとは体重をコントロールするだけの状態にある。（体重のリミットまで）あと1キロちょっと」と現状を説明した。減量のペースはバンタム級の時と「あまり変わらない」という。

対戦相手のエルナンデスとはこの日が初体面かと思いきや「ホテルが一緒なので。エントランスで会ってグータッチみたいな（笑い）と明かした。もっとも「パンチがありますし、僕が組み立ててきたものを一発で崩される可能性がおおいにある選手と思っている。そのへんに気をつけながら戦っていきたい」と警戒感を高めた。

スーパーバンタム級に上げての手応えを改めて問われると「体重を落とすダメージが少ないので凄く調子も良いですし、あとはどれだけスピードにパワーが乗ってくるか、タイミングをどれだけ取っていけるか。そういったところを感じながら試合できたら」と自己分析。階級を上げるとKO率が下がる選手もいる中、「僕はキツくなって上げてきているので、バンタムよりスーパーバンタムの方が絶対に良いという感覚を持って調整できている」ときっぱり。「まずは今回の相手に対してやってきたことを試す。内容は言えないけど、27日にそれを発揮できるか。どれだけ自分ができるかも勉強したいし、相手の耐久力がどのぐらいかも勉強したい」と話した。

前日には興行を主催する米リング誌の企画で、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）と“対談”する機会があった。来年5月に東京ドームでの対戦が予定されている2人ならではの企画だったが、対談以外で「そこまで中での会話は（なかった）」と明かし、「プロモーションとして盛り上がるのはもちろん分かっているけど、自分自身はエルナンデス選手に対しての調整をしているので」と強調。変わった注目のされ方にも「自分自身しか味わえないので存分に楽しんだ方がいい」とサラリと話した。エルナンデスは井上のスパーリングパートナーを務めた過去があり、“情報を聞いたりしたか”との質問には「全然」と即答。他人に聞くよりも「リング上で味わった方が楽しいんで」と“らしさ”を発揮していた。