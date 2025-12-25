【4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU,au】レジェンドチーム 21-3 アシカマトリ（12月25日／トヨタアリーナ東京）

【映像】「黄金の左」を炸裂した瞬間

日本サッカーのレジェンド本田圭佑が、自身が主催した「4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU,au」で、小学生相手に“有言実行”のガチプレーを見せつけ会場を沸かせた。

本田が考案した「4v4」は、子供を対象にした4対4の新しいサッカー競技。ショットクロック20秒、ドリブルイン、GKの攻撃参加可能などの独自ルールが生み出すスピーディーな展開が魅力で、監督を置かず戦術や交代などの判断を全て子供たち自身が行うことで「自立心」を育むことも目的としている。

U10とU12の日本一を決めた12月25日の同大会では、元日本代表がズラリと揃うレジェンドチームも登場。スペシャルマッチ1試合目でU10王者のmorochan,sU10（大分県）に14−0で快勝すると、続く2試合目でU12王者のアシカマトリ（大阪府）と対戦した。

その試合の残り1分26秒、本田がいきなりスイッチを入れる。クリアボールがラインを割ると素早くドリブルイン。そのまま「黄金の左」を振り抜き、豪快にゴールネットを揺らした。GKは手を伸ばすも触れず、あまりのシュート速度に驚いていた。

「えぐい笑」「すごー」の声も

この一撃に解説の安田理大氏は、思わず「マジかよ！」と絶叫。ABEMAのコメント欄でも、「えぐい笑」「すごー」「本田さんｗ」「いきなりスイッチ入った」「容赦ない」など、本気プレーに驚きと興奮の声が上がった。

本田はこのスペシャルマッチに関して、「僕は小さい頃に釜本さんのサッカースクールに参加して、今もすごい思い出になっている。子供vsサッカー選手のミニゲームで、人数を減らしてもらったのに、やっぱりすごかった。圧倒的にレベルが違った。そういう体験がすごく大事だと思うので、普段得れないことを得てほしいし、将来的に彼らのキャリアに繋がれば嬉しい」と語っていた。

その言葉通りのガチぶりを見せた本田。解説の安田氏もイベント後に「容赦なさすぎてびっくり。でもトップレベルの子供達が、プロのすごさを知ることは大事」と、大会の意義深さを伝えていた。

（ABEMA／4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU,au）

