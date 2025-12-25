2025年も残りわずか。今年の記憶に残る出来事をお伝えします。今回は新潟の経済についてです。



新潟市では古町地区でイトーヨーカドーや西堀ローサが役割を終え、大きな変化がありました。また、去年から続くコメの価格高騰など、新潟の経済を振り返ります。

◆1月 イトーヨーカドー丸大新潟店が閉店

ことし1月末、新潟市中央区本町通りのイトーヨーカドー丸大新潟店が閉店しました。





◆3月 地下街「西堀ローサ」が営業終了

1978年にオープンし46年間地域の生活を支えてきたスーパーの閉店に客や商店街の人たちは……【40年毎日来ていたという買い物客】「毎日来てたからなんか涙が出そうだよね。本当に寂しいかぎり。お疲れさまでしたっていうか、ありがとうございましたって感じ」【野菜・惣菜店の男性】「本町商店街としてはこれからなんとか策を練ってお客さんの足をこっちに運んでもらうような工夫はしていかなくちゃいけないと思っています」

さらに、新潟市の古町地区の地下街「西堀ローサ」が3月いっぱいで営業を終了しました。



市は運営会社に貸し付けていた9億円の債権を放棄。中原市長は、この反省から西堀ローサのあり方を検討するプロジェクトチームを立ち上げることを表明しました。



中原市長は、12月23日の会見で2026年度から施設の価値や投資の妥当性などを検討する有識者会議を設置すると発表。市は1月1日から庁内のプロジェクトチームを立ち上げることにしています。

◆9月「ロピア」新潟に2店舗目オープン

そうしたなか、全国に120店舗以上を展開するスーパーのロピアが5月、そして9月と立て続けに新潟市中央区にオープンしました。「食のテーマパーク」を掲げるロピア。



イトーヨーカドーの跡地にオープンしたのが県内2店舗目となる「食生活♡♡ロピア」です。オープン初日には多くの人が列を作り新たな人の流れを生んでいました。



【来店した客】

「もうずっと待ちに待っていました」



【古町周辺から来店した客】

「遠出をしなければならなかったので、その手間がなくなった」

◆4月 新発田市に「ももクロ旋風」

一方、春の新発田市に吹いたのは「ももクロ旋風」。「ももいろクローバーZ」が全国の自治体とタッグを組み開催するライブに全国からファンが集まりました。



【京都から来た夫婦】

「新潟は来る機会がなかったのでしおりちゃんとか、ももクロちゃんのきっかけで来られてよかった」



【東京から訪れたファン】

「ライブだけじゃなくて新発田のまちも盛り上げられるように私も頑張りたいと思います」



【ももいろクローバーＺ 高城れにさん】

「他県から来るモノノフ（ファン）の方々と地元の方々の新しい出会いや交流の懸け橋になれたらいいなと思います」



新発田市によると経済波及効果は6億5千万円に上るとしています。

◆6月 備蓄米に長い行列

こちらにも多くの人が。



ことし6月。県内のスーパーにできた長い列の先にあったのは備蓄米です。政府は高騰するコメ価格への対策として随意契約による備蓄米の放出を開始。



【1番に並んだ人】

「2時半に起きて3時半くらいに出発して4時前に着いた。炊き込みご飯とかにして食べたい」



しかし高市政権では「需要に応じた生産」などとコメ政策の方針を転換……コメの店頭価格は備蓄米を放出した7月には5キロ3000円台まで下がりますが、その後、再び高騰し依然、高い状態が続いています。



【生産者 星野孝生さん】

「輸入米だの備蓄米だのでかなり生産者側も混乱した面もあったと思うので、安定して今後もコメを作っていけるような体制にもっていければ。そういう方向を期待しますね。政府には」

◆11月 深刻な県立病院の赤字

こちらも危機感を口にしました。



【県病院局 金井健一局長】

「赤字額、今年度末の内部留保資金の枯渇などこれまでにない極めて深刻な状況と考えています」



県立新発田病院の昨年度の決算は過去最大となる46億円の赤字となりました。



ことし11月には経営難に対応するため、県病院局が職員の給与の引き上げについて先送りを検討していることがわかりました。



【花角英世知事】

「手元のキャッシュが年度末まで持つかどうかという状況。基本的には独立した公営企業なので、彼らのまずは判断と努力を見守りたいと思います」



コメの価格に病院の赤字問題……2026年も経済の動きから目が離せません。