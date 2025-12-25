秋田市の秋田駅近くのホテルで、なまはげに会える特別プランの予約が始まりました。



その名は「なまはげステイ」。



テーマは、「大切な人との絆をさらに強くする旅」です。

特別プランを始めたのは、秋田市のANAクラウンプラザホテル秋田です。



ANAクラウンプラザホテル秋田は「地域の誇る伝統文化や食の魅力を国内外のゲストに届ける」ことを大切にしています。



その一環として企画したのが、特別プラン「なまはげステイ」です。





世界的にも知られている、男鹿市で大みそかに行われる伝統行事「なまはげ」を、JR秋田駅から徒歩3分のホテルにいながら体験できます。

一見、怖い行事と思われがちな「なまはげ行事」ですが、親がなまはげに向きあい家族を守ることで子どもが安心し、家族のつながりの大切さを実感するという温かみのある本質をもっています。



このことを、もっと多くの方に知っていただきたいという思いが今回のプランを開発した原点だといいます。



小さな子どもがいる家族には、「ゲームばかりして勉強しない」「言うことを聞かない」など、普段なかなか伝えにくいことも、なまはげが代わりに優しく”喝”を入れてくれるということです。



また、カップルや友人同士の利用でも、「家事を手伝わない夫をなまはげが喝！」などといったお灸代わりのサプライズ演出や、グループ旅行の盛り上げ役として登場してもらうこともできるということです。

このプランでは、海外から訪れた人にも言語の壁に左右されず文化の意味や背景、行動のひとつひとつをしっかり理解しながら体験してもらえるように、英語・中国語・韓国語によるオリジナル案内シートも用意しているということです。



「なまはげステイ」の企画担当者は、「いまの時代に合わせて、言葉の違いや文化の壁があっても、誰もが安心して体験できるよう、なまはげの歴史や意味を丁寧に伝える工夫を加えました。ただ怖いだけではない“心を通わせる体験”として、なまはげを身近に感じてもらい、秋田の文化が次の世代へ、そして世界へとつながっていくきっかけとなればうれしく思います」とコメントしています。



1泊2食付きの「なまはげステイ」は、来月3日から通年で利用できます。

プランの詳細はこちらから見ることができます。