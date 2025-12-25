REIKOが、自身2作目となるEP『VOICE』を2026年5月13日にリリース。また、全国ツアー『REIKO One-man tour "VOICE"』を6月1日より開催する。

2nd EP『VOICE』は、2025年上半期に連続リリースした“R&B 3部作”を携え3都市で開催した初のワンマンツアー『REIKO 1st One-Man Tour “Love you deeper”』が特典映像で付属するLove you deeper盤と、2024年12月に開催された『REIKO's Winterland』、2025年12月に開催された『REIKO's Winterland Vol.2』が特典映像として付属するREIKO's Winterland盤、そしてCDのみの通常盤という3形態に。CDおよびDVDの収録曲は後日発表予定だ。

さらに、CDの早期予約者を対象に、全国ツアー『REIKO One-man tour "VOICE"』のチケット先行応募と、ツアー会場でのリハーサル観覧応募ができる早期予約キャンペーンの開催も決定。詳細は公式サイトへ。

また、全国ツアー『REIKO One-man tour "VOICE"』は8都市で開催。チケットは、明日12月26日18時よりREIKOのファンクラブ『R&Me』とB-TOWN『Architect』で券売開始となる。

