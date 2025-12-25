中央区本町通りにあるスパイスカレーの店『VOVO VOLLON(ボボ ボロン)古町店』。

自店で調合している独自配合のスパイスを使ったオリジナルカレーを提供して19年。現在は、4代目の八幡龍範さんが店を守っています。



この店の自慢ジビエカレーで、とくにオススメなのが「猪ドライカレー(1,500円/税込み)」。

豚肉に比べてうま味が強い猪肉をたっぷりミンチにし、コーン・グリーンピース・ひよこ豆でドライカレーに。厳選したスパイスが猪肉のうま味を引き出し臭みもなく、辛くもないので子どもも食べられますよ。



味変にオススメなのが「ラビゴットソース(200円/税込み)」。

トマト・玉ねぎ・ハーブ類などでできています。ルーにかけて食べると、酸味が加わりまったく違う味わいに。一気にさっぱりとなり、タコライスみたいなメキシカンな味わいです。





辛いものが得意な人に一度は食べてほしい「鹿スパイシーカレー(1,500円/税込み)」。

食べた瞬間、汗がふき出し舌が痛くなるような強烈な辛み！しかし、克服すると辛いなかにあるうま味を感じられるようになるそうで、不思議とクセになりこの刺激を求めて何度も食べに通われる人が多いそうです。



さらには、自分で卓上の唐辛子を追加する強者もいるほど。カレーで汗を流した後、外に出ると外気が心地よくまるでサウナと水風呂のような感覚に。カレーで〝ととのう〟新感覚が味わえます。





このほか「やさいカレー」「バターチキンカレー」の2種類以上のあいがけもできるので、初めての人も安心です。スパイスが織りなす奥深い味わいをぜひ堪能にいってみませんか。





◇VOVO VOLLON 古町店

新潟県新潟市中央区本町通9番町1344-2

問い合わせ先｜025-224-9249

営業時間｜

昼 11:30～14:30 ／ 土曜・日曜・祝日11:30～15:00

夜 17:30～20:00 ／ 金曜・土曜・祝前日17:30～21:30

定休日｜水曜、ほか不定休