にゃんこスター・スーパー3助、2ヶ月前に離婚していた 今年3月に結婚発表も夫婦生活は「5ヶ月…」
今年3月に結婚を発表していたお笑いコンビ・にゃんこスターのスーパー3助（42）が、お笑い芸人のみなみかわのYouTubeチャンネル『NANSE channe』に出演し、2ヶ月前に離婚していたことを公表した。
「【重大報告】第131回復讐ラジオ〜名探偵津田、M-1、3助離婚の回〜」と題した動画内で、冒頭、『M−1』の話題でみなみかわと盛り上がっていると、スーパー3助が「そんなことより、離婚してるんですけど（笑）。『たくろうおめでとう！』じゃなくて。もう2か月前から、しかも（笑）」と自ら言及。
みなみかわから「夫婦だなと認識して一緒に住んでいたのは何ヶ月かだけ教えてください」と聞かれると、「半年…もない。5ヶ月…（笑）。ヒカルさんどころではないかもしれないです（笑）」と、進撃のノアと約6ヶ月の結婚生活で離婚を報告したヒカルを引き合いに出し、自虐して笑わせていた。
スーパー3助は、2017年ににゃんこスターを結成。『キングオブコント2017』では決勝に進出すると注目を集め、相方・アンゴラ村長と交際していることも話題となっていたが、20年に破局を報告していた。
きのう24日深夜に生放送されたフジテレビ系『さんまのお笑い向上委員会クリスマスSP』では、みなみかわがスーパー3助について「今年結婚したんですけど、今年、離婚しました」と暴露。みなみかわは「『ここで言ってくれ』って言われたんです」と了承済みであることを明かしていた。
