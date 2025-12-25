ちいかわ×東京ばな奈「新バナナプリンケーキ」新年に大阪初登場 阪急うめだ本店で【内容・購入方法の詳細】
「ちいかわ」×「東京ばな奈」の新バナナプリンケーキが、新年、大阪に初登場することが決まった。株式会社グレープストーンが25日に発表した。「阪急うめだ本店 地下1階フードステージ」に出店（2026年1月14日〜20日）する。
【画像多数】ちいかわ×東京ばな奈が大阪に！ 個包装・ステッカー・紙袋など
イラストレーター・ナガノ氏が描く人気作品「ちいかわ」と東京の人気土産「東京ばな奈」がコラボレーション。2025年9月に、パッケージやお菓子の絵柄・手提げまで新デザインにリニューアルした『ちいかわバナナプリンケーキ』が、阪急うめだ本店にポップアップストアをオープン。
同商品は、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」に加え、「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の新絵柄が仲間入り。食べるのがもったいなくなるほどかわいいスポンジケーキの絵柄は全6種類。細部にもこだわって、ちいかわたちの愛くるしさを表現した。どの絵柄が入っているかは開けてみてのお楽しみ。
味わいは、バナナ20％アップで、よりフルーティな味わいになったバナナプリンカスタードとほろ苦キャラメルクリームのダブルクリームを、ふわふわに焼きあげたスポンジケーキで包み、“むちゃうま”なケーキ。
また、「東京ばな奈」の世界観に合わせたコラボ限定のオリジナルイラストを使用したパッケージも新デザインに。「ちいかわたちと目が合う」ことを大切にした、キラキラした瞳のちいかわたちは、いつまでも見つめていたくなるかわいさで、「東京ばな奈」のスポンジ生地のようなふわふわなタッチのちいかわたちもポイント。個包装には、東京ばな奈のかぶりものからひょっこり顔をだす「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」が描かれる。
8個入パッケージには、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のオリジナルステッカーがランダムで1枚封入。オリジナルステッカーも新デザインとなる。
さらに、『ちいかわバナナプリンケーキ』購入者には、特別なデザインの紙手提げでお渡し。新デザインになった紙手提げも、ちいかわたちを思う存分詰め込んでいる。
【商品名】ちいかわバナナプリンケーキ
【価格】
4個入 854円(本体価格790円) ※4個入にはオリジナルステッカーはつかない
8個入 1707円(本体価格1,580円) ※8個入にはオリジナルステッカーがつく
※ 1箱にすべてのお菓子の絵柄がそろわない場合あり
※ 個包装の絵柄は3種類ありますが、1箱にすべてそろわない場合あり
※ 個包装とお菓子の絵柄のキャラクターの組み合わせはランダム
※4個入に包装紙がけはない
※8個入は包装済み。内箱にキャラクターのデザインは入らない
※ 表示の価格は参考小売価格
催事情報
【期間】2026年1月14日（水）〜1月20日（火）
【場所】阪急うめだ本店 地下1階フードステージ
【営業時間】午前10時〜午後8時
※mogilyによるデジタル整理券を発行（詳しくは阪急うめだ本店公式ホームページを確認）
※公共の施設のため、深夜早朝からのお並びはご遠慮いただくようお願いいたします。
※人気商品のため早期完売の可能性がございます。あらかじめご了承ください。
