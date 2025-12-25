「会場で熱気を感じて」と来場を呼びかける篠崎愛さん＝２５日、神奈川新聞社

平塚競輪場で２８〜３０日に開催されるＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２５シリーズをＰＲするため、関係者らが２５日、横浜市中区の神奈川新聞社を訪れた。

優勝賞金１億４千万円の年間王者を決める一大イベント。初日のヤンググランプリ、２日目のガールズグランプリなど、３日間計で３万２千人の来場と１４５億円の売り上げを目標に掲げている。平塚での開催は２０２２年以来。

郡司浩平選手、尾崎睦選手、佐藤水菜選手ら地元勢の活躍に期待が集まる。トークショーやお笑いライブ、各種グルメなども企画されている。

アンバサダーを務めるタレントの篠崎愛さんは「年末を締めくくる大きな大会。ぜひ会場に来て、熱気を感じてほしい」と来場を呼びかけた。

