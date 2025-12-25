Image: Shutterstock

今、私はSNSと距離を取っています。理由は単純。疲れたからです。

キラキラした投稿に嫉妬しているわけではありません。不安を煽る投稿、怒りを誘発する投稿があまりにも多く、その下に並ぶネガティブなコメントやリポストを眺めているうちに、じわじわと神経がすり減っていく感覚があったからです。

こうしたコンテンツ、特に怒りを意図的に引き出すものは「レイジベイト」と呼ばれ、オックスフォード大学出版局の「今年の言葉」にも選ばれるほど、広く認知される存在になりました。

ただ、これは単なるネット時代の悪癖ではありません。どうやら私たち人間は、そもそも怒りに反応しやすいよう“最初からできている”らしいのです。科学系メディアIFLScienceも、そうした研究を紹介しています。

私たちは昔から怒りに引き寄せられてきた

人類はオフラインの時代から、スキャンダルや対立が大好きでした。今になって「レイジベイト」という言葉が生まれたのは、怒りの量が増えたからではなく、怒りを発散する場所がネットに移っただけと考えた方が自然です。

研究では「対立効果（confrontation effect）」と呼ばれる現象が知られています。人は自分と意見が一致する投稿よりも、真っ向から反対する意見の方に強く反応しやすい。腹が立つ投稿ほどなぜか目に留まってしまうのは、この影響です。

さらに人間には「感情伝染」という性質があります。周囲の怒りや不安を、無意識のうちに自分のものとして感じてしまうというものです。これは危険を素早く共有し、生き延びるために進化した仕組みだと考えられています。

つまり、レイジベイトが効いてしまうのは、私たちが弱いからではありません。人間としてかなり正常な反応なのです。

クリック経済が怒りを増幅させる

問題は、その人間の性質が「クリック」「いいね」「再生数」を競うSNSの構造と、相性が良すぎることです。

怒りは広がりやすく、反応も早い。だから一部のアカウントは、意図的に人を挑発する投稿を作り、注目を集めようとします。レイジベイトは、ネットが悪意に満ちている証拠というより、経済合理性の結果に近い存在です。

しかも最近の研究では、攻撃的な投稿の多くが、ごく少数の声の大きいユーザーによって生み出されていることも示されています。タイムラインが荒れて見えるのは、社会全体が怒っているからではなく、怒りが目立つ仕組みになっているだけなのかもしれません。

怒りから距離を取る方法

では、どうすればレイジベイトに振り回されずに済むのでしょうか。

答えはシンプルです。

「これは怒らせるための投稿だ」と気づくこと。

レイジベイトが人間の習性を巧みに利用している限り、抗うことは難しいです。しかし、その仕組みを理解しておけば、感情のスイッチは入りにくくなります。怒りを感じる前に一歩引き、「これはエサかもしれない」と考える。その瞬間、主導権は投稿ではなく、自分に戻ってきます。

あと、オフラインに慣れるのもいいですよね。友人と対面で過ごして物理的にSNSから離れる。長編マンガを読んでみる。自分を取り戻す方法はいろいろとあります。

私も引き続き、SNSとは適度な距離を保ちつつ、レイジベイトに振り回されない生活を送りたいと思います。本当、SNSには疲れてしまったので…。

Source: IFLS