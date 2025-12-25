米国・ＡＥＷの「ＡＥＷ ＤＹＮＡＭＩＴＥ」（ニューヨーク市）が、２４日（日本時間２５日）に放送され、白川未奈が聖夜に屈辱の失神ＫＯ負けを喫した。

トニー・ストームとの「タイムレス・ラブ・ボムズ」で臨んだＡＥＷ女子タッグ世界王座決定トーナメントは、決勝戦でウィロー・ナイチンゲール＆ハーレイ・キャメロンに惜敗。あと一歩で初代タッグ王者の栄誉を逃した。

この日は極悪軍「デスライダーズ」のマリーナ・シャフィールと一騎打ち。トーナメント準決勝でラブ・ボムズはメーガン・ブーン＆マリーナを下しているが、白川は１１月の軍団対抗戦「ブラッド＆ガッツ」でマリーナにマザーズミルク（フロント式スリーパーホールド）で敗れている。リベンジを誓い、相棒のトニーに「今夜、私はあなたのために戦う。私の言うことを聞いて」と控室にとどまるよう告げてリングに上がった。

必勝を期した白川はいきなりドロップキックをぶっ放し、キックを連打する。さらに「なめるなよ！」と絶叫しながらドラゴンスクリューで吹っ飛ばした。続けて左ヒザを集中攻撃すると、ロープを使ったスピニングスプラッシュ、ミサイルキックで追い詰める。だが、強烈な打撃で逆襲をくらった上に、フルネルソンで捕獲されてスタミナを奪われていく。

ニューヨークの観衆は「ミナ！ ミナ！」のチャント一色で、白川を支持。これに背中を押された白川は雪崩式スリングブレイドで反撃する。勝負と見て、打撃のラッシュから得意の足４の字固めを決めるが、マリーナは白川の指をつかんで折り曲げて脱出する。それでも白川はバックフィストから勢いよくロープに飛ぶが、カウンターのベイダーアタックを浴びて玉砕。そのままマザーズミルクで捕獲され、あっという間に落とされ、失神ＫＯ負けとなった。

マリーナは試合後も意識を失った白川にマザーズミルクを決めて追撃。ここでトニーが白川を救出するためリングインするも、マリーナの前蹴り一発でＫＯされ、白川の上に覆いかぶさるようにダウン。クリスマスイブの聖夜に、ラブ・ボムズの２人はダブルで失神ＫＯとなってしまった。

３月いっぱいでスターダムを退団して、新天地のＡＥＷに挑戦。メインタイトルには届かなったが、米メジャー団体でロースターとして地位を固めた。２０２６年はさらなる飛躍を目指す。