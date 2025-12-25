「ブルージーンズ」どう穿く？【グローバルワーク】まるっと真似したい♡「大人の冬コーデ」

ここ数年世界的ブームが続いているデニムアイテム。手持ちのブルージーンズをおしゃれに穿きこなしたい。それなら、ショップ店員のコーデを真似するといいかも。今回は【グローバルワーク】のスタッフさんによる「大人の冬コーデ」をご紹介。重くなりがちな冬の装いに爽やかな抜け感を与え、トレンド感アップも狙えるブルージーンズコーデは、ワンランク上の着こなしを楽しみたい人のお手本になるかも……！

爽やかに映えるおしゃれ上級者のジーンズコーデ

爽やかな印象を与えるブルージーンズを、明るいアイボリーカラーのブルゾン、華やかなピンク色のトップスと合わせることで、冬映えコーデが完成。スカート風にも使えるシースルービスチェをレイヤードしてフェミニンなムードをまとうことで、おしゃれ度がさらにアップ。周りと差がつくジーンズコーデを楽しみたい人のお手本に。

カラーニットが映える！ 大人っぽキレイめカジュアルコーデ

きれいめに着こなしたい人は、ネイビーカラーが端正な印象を与えるテーラードコートを合わせるのがおすすめ。カジュアルさがセーブされ、大人に似合うジーンズコーデを楽しめそう。スタッフさんが「鮮やかなオレンジがコーデのアクセントになります」とコメントしているように、カラーニットを差し色にプラスするのもおしゃれ見えのポイントに。

マンネリ回避に効果的！ メンズっぽマリン風コーデ

ブルージーンズにボーダーセーターを合わせて、冬のマリン風コーデ。スタッフさんは、カーキ色がミリタリーなムードを醸し出すブルゾンをバサッと羽織って、メンズっぽい着こなしに。鮮やかなレッドが目を引くマフラーを投入すれば、冬コーデのマンネリ感も回避できそうです。

防寒もシャレ見えも備わった冬コーデ

キーネックが抜け感を与えるセーターは、白Tをレイヤードしてこなれた印象に。切り替えのキルトがアクセントになるコートをバサッと羽織れば、寒さ対策しながらおしゃれ見えも狙えるコーデを楽しめそう。チェック柄のストールでトラッドなムードをまとうのも、センスアップのポイントになりそうです。

