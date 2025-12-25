今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された冬でふわふわモコモコ…にならなかった猫ちゃん。飼い主さんも思わず「おかしい…」とつぶやいたそうです。投稿はXにて、290.2万回以上表示。6万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：猫が冬毛に切り替わって『ふわふわモコモコになる』と思っていたら…まさかの光景】

おかしい…冬毛ってもっとフワフワでモコモコのはずなのに…

今回、Xに投稿したのは「ヤタ」さん。

投稿には、モグモグとご飯を食べている猫ちゃんの後ろ姿が。この投稿がアップされたのは、寒さが厳しくなってきた10月ごろ。本来なら、猫の毛並みも冬毛に切り替わり、ふわふわモコモコな姿に変身する季節です。

そう…冬であればもっとふくらんで見えてもおかしくないのに、投稿主さんのお家の猫ちゃんは、背中から腰にかけてぎゅっと締まって「ミッチミチ」だった模様。投稿主さんも思わず「おかしい…」「このミッチミチな生き物はいったい…」と呟かれたみたいです。猫の冬毛事情もいろいろあるんですね。

ミッチミチな猫ちゃんにX民も爆笑

冬なのにふわふわモコモコではなく、ミッチミチになっていた猫ちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「ツンツンしたくなります」「これは何ですか」「これはよいつちぬこですね」「キジトラはミチミチなイメージが強い」などの声が多く寄せられていました。中には、松ぼっくりやツチノコに見えたという方もいたようです。

きっと猫ちゃんはふわふわモコモコ路線ではなく、よりミッチミチな冬毛フォルムになって厳しい冬の寒さを乗り切っていくのでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「ヤタ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。