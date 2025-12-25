いいのみーーっけ！【ローソン】今日のおやつはコレ♡「限定アイス」

コンビニアイスは、新作を見つけるとつい手が伸びてしまう人も多いはず。それが【ローソン】でしか買えない限定フレーバーとなれば、余計に見逃せないかも。今回は【シャトレーゼ】と【ロッテ】がそれぞれ手がけた、食感も風味も楽しめる2本をご紹介します。

シャトレーゼの人気者が限定フレーバーで登場！「チョコバッキー クレームブリュレ」

パッケージを開けると、見た目はシャトレーゼでおなじみの「チョコバッキー」。バキッと割れるチョコがアイス全体に不規則に入っていて、ランダム感のあるビジュも健在。でもよく見ると、ほんのり黄色がかったアイスが顔をのぞかせていて、いつもと違う雰囲気が漂います。

濃厚カスタードとカリカリ食感の融合

違和感の正体は、カスタード & カラメルチップ！「365日アイスを食べる」@miki__iceさんによると「カスタード味のアイスにカラメルチップ入りのチョコレート混ぜ込んであります」とのこと。「アイス部分は卵感のあるベースにバニラビーンズの香りが合わさった、コクのある味わい」ともコメントしていることから、食感と風味のコントラストが楽しい、ローソン限定の特別な一本が楽しめそうです。

贅沢感たっぷりの見た目に惹かれる「濃密プラリネチョコレートバー」

見た目からも濃厚さが伝わるアイスバー。パッケージも高級感があり、箱から取り出した瞬間に、その贅沢な美味しさを予感させます。アイス全体を覆うチョコレートコーティングは厚めで、パキッと割れる手応えも良さそう。おやつ時間をちょっと上品に彩ってくれるような印象です。

ヘーゼルナッツの香ばしさがクセになる

公式サイトによると「フランス産チョコレートにヘーゼルナッツプラリネペーストを組み合わせ」ているのだとか。@miki__iceさんは「ねっちり柔らかなチョコレートアイスは、カカオの風味とヘーゼルナッツの香ばしさがあって、まさに濃密」とコメント。チョコ好きさんなら思わず唸る濃密さに加えて、ナッツのコクと香ばしさを、口いっぱいに堪能してみませんか？

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里