毛布の上で熟睡していた猫ちゃんを相手に、終電ごっこをしてみたら…？あまりにも自然なリアクションが可愛すぎると、SNSで反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で112.7万再生を突破し、「いいタイミングであくびするw」「挙動がヒトのそれなんよ」といった声があがりました。

甘えん坊さんなさいちゃん♡

TikTokアカウント「@sai_cat_0601」に投稿されたのは、キジ白の「さい」ちゃんと飼い主さんが終電ごっこをしている様子をおさめた動画です。

さいちゃんは甘えん坊さんな女の子で、飼い主さんに撫でられると、安心しきった表情を浮かべて大きなゴロゴロ音を聞かせてくれるのだとか。そしていつも飼い主さんに寄り添ってくれて、少し離れたところにいても、どこからか飼い主さんを見つめていてくれるといいます。

終電ごっこをしてみることに

ある日、そんなさいちゃんが毛布の上で気持ちよさそうに寝ている姿を見て、飼い主さんは「終電で寝過ごしてしまったお客さん」と、「それを起こす車掌さん」という設定で、ごっこ遊びをしてみることにしたのだとか。

さっそく車掌さんになりきった飼い主さんに「お客様～終電（点）ですよ～」と肩をトントンと叩かれると、さいちゃんはむくりと体を起こしたものの、まだ眠たげな様子で、目は半分ほどしか開いていなかったといいます。

驚きの演技力です！

突然始まった即興劇にも関わらず、さいちゃんは前足を軽く伸ばして大きなあくびをすると、「寝過ごした…ここどこ？」とでも言うような、なんとも言えない表情を浮かべていたそう。その怪訝そうな顔つきは、うっかり乗り過ごしてしまった乗客そのものだったといいます。

見事に終電で寝過ごしてしまったお客さん役を演じきったさいちゃんの自然なリアクションと、可愛すぎる表情に、思わず胸がときめいてしまいます。

まさに寝過ごしたお客さんそのものだったさいちゃんに、動画の視聴者から「中央線で寝て、終電で大月ついたわいやないかい！」「眠そうな顔してるの可愛い♡」「猫専用車両かな？w」「お客様かわいいからずっといてください♡」「こんなにカワイイのいたら起こさず連れ帰るw」「ほんとに慌てて起き上がってるように見えてくる笑」「お客様かわいすぎ！」「猫ちゃんとこんな遊びできるって発想が素敵」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@sai_cat_0601」では、飼い主さんにたっぷりの愛情をもらって暮らすさいちゃんの、コスプレを楽しむ姿や、ひたすら愛でられている姿など、ほっこりする日常の様子を楽しむことができます。

