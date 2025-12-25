27日に井上尚弥VSアラン・ピカソ

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が25日、サウジアラビアの首都リヤドで公式会見に臨んだ。27日にWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦を行う。試合は大型興行「The Ring V: Night of the Samurai（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」のメインイベントとして開かれる。両者は試合が決定して以降、初めて公の場で顔を合わせた。興行はNTTドコモの動画配信サービス「Lemino」で国内独占生配信。戦績は32歳の井上が31勝（27KO）、25歳のピカソが32勝（17KO）1分。

出場選手が勢ぞろいとなった公式会見。井上はサングラスとベージュのジャケット姿で登壇した。一方、ピカソは「シュマーグ」という頭巾を着用して挑んだ。

英興行大手・マッチルーム社でプロモーターを務め、会見の司会だったエディー・ハーン氏はピカソに「全ボクサーにとって4団体統一王者になるのは夢だ。そこに全てのベルトがそろっている。君の夢が叶う瞬間が来たのだろうか？」と聞くと、「皆さんこんにちは。この試合を可能にしてくれた全ての人に感謝したい。ここにいられることは素晴らしいことだ。ありがとう」と話した。

続けて「日本にはリスペクトを持っている」としつつも、「だが、残念ながら土曜日はサムライナイトにはならない。アステカナイトになるだろう」と強気に発言した。

メキシコファンへのメッセージを求められると「僕たちはメキシコを代表している。ここにいるメキシコのボクサーは皆、祖国のために戦っている。身体に流れる我々の血こそが理由だ。この瞬間のために必死に練習してきた。何千キロも走ってきたんだ。ベルトをメキシコに持って帰ることを誇りに思ってくれるだろう。絶対に僕は皆を失望させないよ」と意気込みを語った。

一方の井上は「この試合は自分にとって今後のキャリアをより加速させていく一戦だと思っています。この試合の内容で、PFP1位に返り咲く気持ちで挑んでいきたいと思います」とし、「まず、このベルトがメキシコに帰ることは100％ありません」と断言。「ピカソと戦うことはSバンタム級で戦う上で必要な防衛戦であると認識しています」と続けた。

会見後にフェイスオフを行った両者。20センチほどの距離に近づき、約42秒にらみあった。終了の合図を聞くと撮影に応じ、握手はせず火花を散らしたままその場を離れた。

ピカソとの試合は当初、今年5月に米ラスベガスで開催されることが有力視されていた。しかし、ピカソ陣営が対戦を辞退。カルデナスとの防衛戦に変更となった経緯がある。一部では「ピカソが逃げた」との声もあったが井上は「ファイトマネーの問題」と説明し、ピカソの“逃亡疑惑”を晴らした。ピカソはWBCの指名挑戦者の権利を持って、33戦無敗のまま井上と激突する。



（THE ANSWER編集部）