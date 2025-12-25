山口智子＆松田元太、晴れ着で書き初め披露 意外すぎる新年の抱負で盛り上がる
俳優の山口智子とTravis Japanの松田元太が、来年1月2日放送のテレビ東京『家、ついて行ってイイですか？連発！オンリーワンな人生ドラマ 新春2時間SP』（後8：55）に出演する。同番組2026年の幕開けを飾るゲストとしてVTRで繰り広げられる「ぜんぜんフツーじゃない」市井の方々の人生ドラマの数々を見守る。
【写真】金髪にさわやかな青の晴れ着が似合う松田元太
さらにお正月特別企画として、ゲストの2人が「書き初め」を披露する場面も。山口と松田が、それぞれ筆に込めた「“意外すぎる”2026年の抱負」にスタジオは大盛り上がり。はたして、ゲスト2人の2026年の抱負とは…。
「鶴見・レアールつくの」で、出会ったのは、子ども5人を持つ家族。なんと家にはテーブル、椅子、テレビ…家具が一切なし。食事も勉強もレジャーシートを敷いてワイワイ仲良く一家団らん。家具を無くすと子ども達が自然に学ぶ（!?）驚きの子育て術とは。
このほか、片瀬江ノ島海岸で出会った78歳男性の自宅、深夜の六本木の税理士とホストの二刀流で働く男性、深夜の溝の口駅のトランスジェンダーの64歳女性、茨城・取手市のほろ酔いの81歳男性など濃厚な人生ドラマの数々にMCのおぎやはぎとゲストは驚きと感動の連続となる。※放送内容は予告なく変更になる場合あり。
■山口智子・松田元太（Travis Japan） 収録後コメント
▼山口智子
お正月早々、大感動しちゃった。すばらしいね。普通に真っ当に日々を生きる人々のすばらしさだよね。自分を省みて、皆さまのようにちゃんと日々を生き直そうと心に誓いました。素晴らしい番組ですね。皆さん本当にお幸せに…。お幸せにって変ですけど（笑）。もう大感動しちゃって…すばらしかった。ありがとう。
▼松田元太（Travis Japan）
大好きな番組でしたし、家族でよく見たり、自分がちょっと元気ない時に母親から「あの回見たほうがいいよ」っていうアドレス（見逃し配信）だったりを見て、毎回自分自身も元気をいただいてた番組なんで、ここで見れて、すっごく素敵な時間を過ごさせてもらいました。
