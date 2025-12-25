元アイドルの満面の笑みは、ファンならずともたまらない。かつてAKB48で活躍していた才女がポーカートッププロに勝利し、大いに盛り上げる一幕があった。

【映像】元AKB48美女、“レア役”引き当て超笑顔

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第2回が12月20日に放送。

この場面では、まず獲得賞金9億円超えで知られるプロ・みさわがスペードとクラブの「10」、いわゆるポケットテンで6000点のレイズを選択する。これに対して篠崎はダイヤの「9」「8」というスーテッドでコールした。この時点ではみさわが勝率76%と優勢。

最初の3枚はクラブの「A」にダイヤの「5」、スペードの「6」。みさわはチェックし、篠崎もそれに続いた。ターンカードはハートの「8」。再びいずれもチェック。勝負の行方はリバーカードに持ち越された。そしてリバー、開かれたのはクラブの「8」。篠崎にレア役・スリーカードが成立した。

別室の観戦者からは「うわあ…！」「行けるぞ！」と声が上がる。3000点のベットを行ったみさわに対して、篠崎は小考。トッププロから大ポットを奪える大チャンス、表情は真剣そのものだ。篠崎の決断は「レイズ！」。

これを見たみさわは「あっつっつ！」と驚きながらフォールド。篠崎が1万6500点の特大ポットを獲得し、爽やかな笑みを浮かべた。トッププロ相手の鮮やかな勝利に、視聴者からも「篠崎さんナイス〜」「みさわ倒してくれ」と称賛の声が寄せられていた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）