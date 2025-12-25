12月24日、生田衣梨奈がInstagramを更新した。

【写真】『ミュージックドリーマーズ』共演者との2SHOTも公開

12月22日放送のテレ玉『ミュージックドリーマーズ』にゲスト出演した生田。この日の投稿では、同番組出演時に着用したアイテムのブランドを記載すると、「大好きなDarichさんを衣装で着れてしあわせ！！！」「ボルドー似合っとるやろ？」とコメントした。

あわせて、ボルドーカラーのミニ丈ワンピースを着用し、ほっそりとした美脚を披露している写真や、番組で共演した代羽つかさ・岡田実音・小池成との2ショットを公開した。

この日の投稿に対し、ファンからは、「めちゃめちゃ似合ってる」「お人形さんみたいなスタイルで憧れだよ」「色合いもピッタリ」「とても美人です」「めっちゃかわいい」などの反響があった。

生田はモーニング娘。の9期メンバーとして活躍し、今年7月8日に行われたコンサートをもってモーニング娘。’25及びハロー！プロジェクトを卒業した。Instagramでは、日々のお出かけの様子など、自身のプライベートについても発信を行っている。

画像出典：生田衣梨奈オフィシャルInstagramより