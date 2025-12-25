サンタさんをリアルタイム追跡！クリスマス後にサンタさんは一体どこにいる？【Nスタ解説】
クリスマスイブには「サンタさん、今どこにいるの〜?」とサンタさんを心待ちにしていた人もいるのでは?
実は、サンタさんの現在地を公表しているHPがあるんです。
「今どこにいる?」サンタさんをリアルタイム追跡
アメリカ軍とカナダ軍からなる北米航空宇宙防衛司令部（NORAD）が24日に開始した「サンタ追跡作戦」。
きっかけは70年前、子どもが間違えてオペレーションセンター宛てにサンタさんへ電話をかけたことでした。
レーダーや衛星・戦闘機などを使ってサンタさんを追跡し、ウェブサイトや電話を通じてサンタさんの居場所を伝えています。
では、日本にもサンタさんは来たのでしょうか?
防衛省航空自衛隊は24日、「日本の上空をサンタさんが通過した」と投稿していました。
みなさんの家からもサンタさんは見えましたか?
サンタさんになるための条件とは?
出水麻衣キャスター:
日本初公認サンタクロースのパラダイス山元さんにお話を聞きました。
サンタさんになるためには条件があり…
【サンタさんになるための条件】（性別不問）
▼結婚して子どもがいること
▼サンタの衣装や装飾をした上で体重120キロ以上（男性のみ）
▼人格がサンタクロースにふさわしいか
▼実技試験に受かること
など
今、世界では約120人が活躍しているということですが、サンタさんの実技試験とはどんなものなのでしょうか。
【制限時間2分！タイムアタックテスト】
▼煙突からプレゼントを届けられるか
▼クッキー＆牛乳の早食い
▼サンタさんの笑い声「Ho！Ho！Ho！」発声
など