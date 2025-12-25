クリスマスイブには「サンタさん、今どこにいるの〜?」とサンタさんを心待ちにしていた人もいるのでは?

実は、サンタさんの現在地を公表しているHPがあるんです。

【写真を見る】日本の上空を通過したサンタさん

「今どこにいる?」サンタさんをリアルタイム追跡

アメリカ軍とカナダ軍からなる北米航空宇宙防衛司令部（NORAD）が24日に開始した「サンタ追跡作戦」。

きっかけは70年前、子どもが間違えてオペレーションセンター宛てにサンタさんへ電話をかけたことでした。

レーダーや衛星・戦闘機などを使ってサンタさんを追跡し、ウェブサイトや電話を通じてサンタさんの居場所を伝えています。

では、日本にもサンタさんは来たのでしょうか?

防衛省航空自衛隊は24日、「日本の上空をサンタさんが通過した」と投稿していました。

みなさんの家からもサンタさんは見えましたか?

サンタさんになるための条件とは?

出水麻衣キャスター:

日本初公認サンタクロースのパラダイス山元さんにお話を聞きました。

サンタさんになるためには条件があり…

【サンタさんになるための条件】（性別不問）

▼結婚して子どもがいること

▼サンタの衣装や装飾をした上で体重120キロ以上（男性のみ）

▼人格がサンタクロースにふさわしいか

▼実技試験に受かること

など

今、世界では約120人が活躍しているということですが、サンタさんの実技試験とはどんなものなのでしょうか。

【制限時間2分！タイムアタックテスト】

▼煙突からプレゼントを届けられるか

▼クッキー＆牛乳の早食い

▼サンタさんの笑い声「Ho！Ho！Ho！」発声

など