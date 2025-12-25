¡Úµð¿Í¡Û ¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡ÖÁª¼êÆ±»Î¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¼ç¾À©ÅÙÉü³è
¡¡µð¿Í¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤¬£²£µÆü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼«¼çÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·¼ç¾¤È¤·¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼ç¾À©ÅÙ¤¬Éü³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂçÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë´ßÅÄ¤Ï¡ÖÁª¼êÆ±»Î¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤ËÁª¼êÆ±»Î¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÏ¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤Æ£³°Ì¡£¡ÖÉé¤±¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¤·¤¿»þ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥º¥ë¥º¥ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÖÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤â¤¦£±²ó¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸À¤¨¤ë¤½¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼ã¼ê¤Ë¤â±óÎ¸¤»¤º¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ë¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¶¯¤¤½¸ÃÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡´ßÅÄ¤Ï½øÈ×¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â³¤¤¤¿¤¬£µ·î°Ê¹ß¤Ë½ù¡¹¤ËÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡££¸£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬£³ÎÒ¡¢£¸ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¹¶¼é¤ÇÊ³Æ®¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ÷¤¨¤¿¡£