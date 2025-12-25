お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の金子きょんちぃ（32）と信子（33）が25日に公開されたテレビ朝日の公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」内の番組「納言幸のやさぐれ酒場」に出演した。

最近“プライベートエロ”があったかの話題で盛り上がる3人。幸が「行ってないね、女風（女性用風俗）も行ってないし」と語ると、ちょんちぃは「女風会、幸さん来れなかったっすもんね」と、数人で女性用風俗セラピストを呼んだ酒席があったことを明かし「あの時、結局エロなしで終わっちゃいましたけど」。

きょんちぃは「一回みんなで集まってとりあえず飲もうかってなって、そこでワーッてなりすぎちゃって。で、個々で行ったけど酒飲んじゃったら飲むスイッチ入っちゃって、終わっちゃいましたね」と説明。すると幸は「うん。聞きましたそれは。きょんちぃの…。ケンカしたんでしょ？」。きょんちぃは笑いながら「ブチギレ」と認めた。

きょんちぃとペアになったセラピストが「もうナメ過ぎてて」。「まずゴリゴリ飲ませにきたから、お前何しに来たんだよって。ワイン飲もうってなって、別にいいよって言ったら2本頼んでて。まあまあいっか…ってなったら飲まないわけ！」と怒り心頭。ワイン代はきょんちぃの先輩持ちだったといい「それにも腹が立って。お前それ違うくない？って」。

結局一人でワインを2本空け、記憶がなくなるまで酔ったきょんちぃ。「“アイツ許さないっすわぁ！！”って言いながら帰ったらしいです、私。覚えてないですけど」自身のブチギレぶりを明かし、スタジオを笑わせた。