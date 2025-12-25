ºÇ¶¯¥é¥ó¥¯1°ÌÉüµ¢¤Ø°ÕÍß¡¡°æ¾å¾°Ìï¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ò²ÃÂ®¡×
¡¡¡Ú¥ê¥ä¥É¶¦Æ±¡Û¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¼çÍ×4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬25Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ä¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë27Æü¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ø¸þ¤±¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÂç»ö¤Ê°ìÀï¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¡ÊÁ´³¬µé¤òÄÌ¤¸¤¿ºÇ¶¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊPFP¡Ë1°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¯¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£°æ¾å¾°¤Ï¸½ºß¡¢PFP2°Ì¡£
¡¡Ä©Àï¼Ô¤ÇÀ¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡ÊWBC¡ËÆ±µé2°Ì¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ï¡ÖÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¡£É¬¤º¾¡¤Ã¤Æ¡¢4ËÜ¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¥á¥¥·¥³¤Ø»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£²ñ¸«¸å¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç¤ÏÌó40ÉÃ´Ö¤â¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤¡¢¸ß¤¤¤Ëµ¤¹ç¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£