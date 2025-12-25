µð¿Í¡¦´ßÅÄ¿·¼ç¾¡Ö±óÎ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¥À¥á¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤ËÁª¼êÆ±»Î¤Ç¸À¤¤¹ç¤¨¤ë¡×¥Á¡¼¥àºî¤êÌÜ»Ø¤¹
¡¡µð¿Í¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê29¡Ë¤¬25Æü¡¢Àîºê»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇÎý½¬¡£Íèµ¨¤«¤é¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÇØÈÖ¹æ27¤Ï¡Ö±óÎ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¥À¥á¡£±óÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¦°ìÊâ¾å¤Ë¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÅÁ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤ËÁª¼êÆ±»Î¤Ç¸À¤¤¹ç¤¨¤ë¡Ê¤è¤¦¤Ë¡Ë¡×¤ÈÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ë¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿º£µ¨¤ÏÃù¶â1¤Î3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ÂºÝ¡¢Éé¤±¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢¤º¤ë¤º¤ë¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÃ¯¤«¤¬È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡È¤â¤¦°ì²ó¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡É¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÂè21Âå¼ç¾¤Î¼«³Ð¤ò²þ¤á¤Æ¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£