¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Î¿Í¸¢µßºÑàµÑ²¼á¸å¤ÎºÆ¿½ÀÁ¤Ï²Ä¡¡ÀìÌç²È¡Ö°ìÅÙÌÜ¤ÈÊÌ¤Î¼ñ»Ý¤Ç¿½¤·Î©¤Æ¤ëÉ¬Í×¡×
¡¡¸µ£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡×¤ò¹ßÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¡¢ÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤¿¿Í¸¢µßºÑ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬£²£µÆü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñÊ¬¤ÎÂåÍý¿Í¤Î¸ÖÅÄÍ¥ÊÛ¸î»Î¤¬À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢ÆüÊÛÏ¢¤«¤é¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼è¤ê°·¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ëÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»ö¼Â¾å¤ÎÌçÁ°Ê§¤¤¤È¤¤¤¨¡¢¸ÖÅÄÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÀ¿¤Ë°ä´¸¤Ç¤¢¤ê»ÄÇ°¤Ê»×¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÎÄÌÃÎ¤Ï¡Ö¹ñÊ¬»á¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Í¸¢¿¯³²¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú¤Â³¤¡¢¿Í¸¢µßºÑ¤Î¼Â¸½¤Ë»ê¤ëÊýºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï²þ¤á¤ÆÆüÊÛÏ¢¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤ë¤«¡¢Â¾¤ÎÊÛ¸î»Î²ñ¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤ë¤«¤Ê¤É¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüÊÛÏ¢¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤³¤ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸å¡¢ºÆÅÙ¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ÆüÊÛÏ¢Ã´Åö¼Ô¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤ÆÀ©ÅÙ¾å¡¢¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ì¾ÍÀ´þÂ»»ö°Æ¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÅÔÆâ¤ÎË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤Î»ö°Æ¤Ç¿Í¸¢µßºÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤³¤ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤º¡¢ºÆÅÙ¿½¤·Î©¤Æ¤ë¾ì¹ç¡¢°ìÅÙÌÜ¤ÈÆ±¤¸¼ñ»Ý¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅöÁ³¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£°ìÅÙÌÜ¤ÈÊÌ¤Î¼ñ»Ý¤Ç¿½¤·Î©¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£¹ñÊ¬Â¦¤ÏÁ±¸åºö¤Î¸¡Æ¤¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì¤Ï¹ñÊ¬¤ËÂÐ¤·¡¢²áµî¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ£¶·î¡¢¡Ö£Ä£Á£Ó£È¡×¤«¤é¤Î¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¡£¹ñÊ¬¤Ï¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤Î¾ÜºÙ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤º¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ£±£°·î¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£