【モデルプレス＝2025/12/25】タレントの益若つばさが12月25日、自身のInstagramを更新。クリスマスコスチュームに身を包んだ姿を公開し、反響が寄せられている。

【写真】40歳モデル「リアル天使」本格的クリスマスコスプレ

◆益若つばさ、美脚披露


益若は「Merry Christmas つばサンタ」とハートやサンタクロースの絵文字とともにつづり、クリスマスをテーマにしたコスプレ姿を披露。大きなリボンがついた白いミニドレスにニーハイタイツを合わせ、美しい脚のラインを際立たせた。

◆益若つばさの投稿に反響


この投稿にファンからは「リアル天使降臨」「お人形さんみたい」「キラキラ輝いてる」「心臓打ち抜かれた」「理想のスタイル」「眩しくて見れないほど可愛い」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）

