FRAY I.D新年限定♡大人可愛いセットアイテムで迎える特別な2026年

新しい一年の始まりに、特別感のある装いを楽しみたいという方へ。FRAY I.Dから、日頃の感謝を込めた新年限定のスペシャルセットアイテムが登場します。洗練されたデザインと着回し力を兼ね備えたセットは、忙しい毎日でも簡単にスタイリングが決まるのが魅力。きちんと感と女性らしさを両立したアイテムは、新年のお出かけや日常コーデをぐっと格上げしてくれます♡2026年のスタートを彩る特別なラインアップをチェックしてみてください。

大人の甘さ漂うニットドレスセット

「ジップパーカ＆キャミワンピースセット」は、シンプルながらもディテールにこだわったKNIT DRESS。キャミワンピースは厚みのある総針編み地で、ほどよく身体にフィットし上品なシルエットを演出します。

ショート丈のジップパーカはスタイルアップ効果が期待でき、たっぷりとした袖とダブルジップ仕様で着こなしの幅も広がります。カラー展開はBEG,PNK,GRY。価格は17,600円です。

華やかさを纏うニットセットアップ

「リボンニットプル＆チュールスカートセット」は、女性らしさを引き立てるKNIT SET-UP。大きなリボンが目を引くニットプルオーバーは、右肩のさりげない開きで上品な肌見せを叶えます。

重なるチュールが印象的なスカートは、ティアードの程よいボリューム感で、トップスを選ばず活躍。カラーはBEG,BLU,GRYの3色展開で、価格は17,600円です。

新年限定で手に入る特別な機会

本スペシャルアイテムは、2026年1月1日(木)00:00よりオフィシャルオンラインサイト、MASH STORE、USAGI ONLINEにて発売。

全国のFRAY I.D直営店舗では、1月2日(金)以降、各店初売日から順次販売されます。新年ならではの限定企画のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

※店舗によって営業時間・営業日が変更になる場合がございます。詳細は各館のホームページなどでご確認くださいますようお願い申し上げます。

FRAY I.Dで始める、ときめく新年♡

FRAY I.Dの新年スペシャルセットアイテムは、着るだけで気分が高まる特別な存在。洗練されたデザインと実用性を兼ね備えたセットは、ワードローブに加えるだけでコーデの幅がぐっと広がります。

新しい年の始まりを、お気に入りの一着とともに迎えてみてはいかがでしょうか♪自分へのご褒美にも、大切な節目の一着としてもおすすめです。