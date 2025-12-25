◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 4団体統一王者・井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBC2位 アラン・ピカソ(メキシコ)（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

プロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」の公式会見が25日、リヤド市内で開かれ、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋、31勝27KO）やスーパーバンタム級転向初戦に臨む前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（27＝M.T、31勝24KO）らが出席した。

会見では選手以外に大橋ジムの大橋秀行会長や井上の父・真吾トレーナーも出席した。司会を務めた英マッチルーム社のエディー・ハーン・プロモーターから紹介された大橋会長は「このような素晴らしい興行に参加できることを心より感謝申し上げます」とあいさつした。

会場は“日本風”にデザインされており、大橋会長は「日本を象徴する鳥居、芸者、桜、提灯にとても感動しております」と感謝。その上で「このイベントには“サムライ”と（名称が）ついているが、日本の侍は逃げも隠れもしません。対戦相手はその覚悟をもって臨んできてほしい」と5人中4人がメキシコ勢の対戦相手に“警告”した。

また、井上の父と紹介された真吾トレーナーは「日本代表ということで、しっかりとサウジで、ピカソ相手に練習でやってきたことを出して、良い結果を出したいと思っています」と抱負を語った。

▽「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」対戦カード

＜世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ12回戦＞

4団体統一王者・井上尚弥（大橋）vs WBC同級2位 アラン・ピカソ（メキシコ）

＜スーパーバンタム級12回戦＞

WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）vs WBC10位セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）

＜IBF世界スーパーフライ級タイトルマッチ12回戦＞

王者 ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）vs 同級6位・寺地拳四朗（BMB）

＜ライト級10回戦＞

前日本王者・今永虎雅（大橋）vs WBOスーパーフェザー級10位 エリドソン・ガルシア（ドミニカ共和国）

＜スーパーフェザー級8回戦＞

堤麗斗（志成）vs レオバルド・キンタナ（メキシコ）