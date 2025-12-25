山形県の店舗を兼ねた住宅に何者かが侵入し、70代女性の顔を殴り金銭を要求する強盗事件が発生しました。

■70代女性、顔を殴られ、金銭要求される

年の瀬の“押し入り強盗”。山形県長井市の中心部、飲食店が立ち並ぶエリアで発生しました。

被害にあった女性（70代）

「カタコトのような日本語で『金出せ』と言われた」

狙われたのは、70代の女性が暮らす店舗兼住宅でした。

警察によると、25日午前3時20分ごろ、1人で就寝中だったという70代の女性。物音に気づき目を覚ますと、目の前に男とみられる人物がいたといいます。女性は顔を殴られ、金銭を要求されたということです。

その後、女性は…。

被害にあった女性（70代）

「『取ってくる』と返答したら解放されたので、そのまま避難した」

隙を見て、近くの住宅に避難したということです。

■白マスク、黒っぽいジャンパーの男が…

保護した住民の親族

「（子どもが）『ラーメン店のママさんの所に強盗が入ってうちに避難してきた』と。怖いですねこういうことが近くでね」

盗まれたものなどについては、捜査中だということです。

犯人は男とみられ、現在も逃走中。白いマスクを着け、フード付きの黒っぽいジャンパーを着ていたといいます。

侵入経路はわかっていませんが、女性を保護した住民が聞いた話では、狙われた店舗兼住宅には鍵をかけていない扉があったということです。

警察は、近隣住民に戸締まりの徹底を呼びかけています。