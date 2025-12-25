【2025年無印良品ベストバイ】お店レベルにおいしくて大感動「本当に買ってよかった」フード4選
無印良品「2025年ベストバイ」フード4選！
暮らしの定番ブランドとして、幅広い世代から支持を集める「無印良品」。今回はフードライターの筆者が数ある無印商品の中でも人気の高い“食品”に注目し、2025年のベストバイを4品ご紹介します。
1. 【カレー部門】「北海道味噌と豆乳のスープカレー」490円
2025年9月に発売された「北海道味噌と豆乳のスープカレー 250g（1人前）」490円（税込）。北海道の店舗スタッフが開発に携わったスープカレーで、数ある無印良品のカレーの中でも筆者が特に印象に残ったベストバイフードです。
北海道産の米味噌に、豆乳クリームとココナッツミルクを合わせたスープには、鶏肉やキクラゲ、大きくカットしたレンコンがごろっと入っていて、満足感抜群。
ひと口食べると、スパイスの辛みをほんのり感じつつ、米味噌のやさしい甘みが主役となったまろやかな味わいが広がります。ホクホク食感のレンコンとスープを一緒に味わうと絶品です。
2. 【お菓子部門】「不揃い アールグレイチョコがけいちご」450円
数多くの無印良品のお菓子の中で、2025年のベストバイに選んだのは「不揃い アールグレイチョコがけいちご 50g」450円（税込）。上品な甘みと高級感のある味わいで、気づけばすぐに完食してしまうほどのおいしさです。
フリーズドライのいちごをアールグレイチョコレートでコーティングした一品。いちごの甘酸っぱさに、アールグレイの香り高い風味がふわりと重なり、口の中で絶妙なバランスに。
いちごを丸ごと一粒楽しめるぜいたく感も魅力で、発売されていない時期もあるため、店頭で見つけたら即買いがおすすめです。
3. 【冷凍食品部門】「ライスバーガー 胡麻担々」550円
続いてのベストバイは、2025年10月に発売された「ライスバーガー 胡麻担々 2個」550円（税込）。ライスバーガーは以前から大人気で、筆者は「プルコギ味」を推していましたが、今年新登場した「胡麻担々味」が想像以上においしかったため、今回ピックアップしました。
豚肉やたけのこ、ザーサイなどの具材を、ねりごまや豆板醤で味つけし、花椒の香りを効かせ、もち麦入りごはんでサンドしたライスバーガーです。
ひと口食べると、具材がごろっと入っていてボリューム満点。ピリッとした辛さはありつつも辛過ぎず、濃厚な胡麻のコクと花椒の爽やかな香りが広がって、クセになる味わいです。
ランチにはもちろん、小腹が空いたときにも頼れる存在で、筆者は冷凍庫に常備しています。
4. 【ドリンク部門】「クラフトジンジャーエール辛口」190円
無印良品のドリンクの中で、今年最もおいしかったと思うのが、2025年5月に発売された「クラフトジンジャーエール 辛口 350ml」190円（税込）。辛口のジンジャーエールが好きな人も納得できる「しっかりとした辛口」味です。
ひと口飲むと、辛口の刺激とシュワッとした炭酸が口の中いっぱいに広がります。炭酸が強過ぎるわけではなく、ジンジャーが効いていてキリッとした味わいです。辛さの中にもほのかに甘みも感じられて飲みやすさもGood。
無印良品はホットもアイスもドリンクが充実していて、ほかにはない味もたくさんあるのでお気に入りを見つけると楽しいですよ。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て「無印良品」のオリジナル商品です。気になったものがありましたら、お買い物の参考にしてみてくださいね！
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)