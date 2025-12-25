クリスマスに行きたい「和歌山県の絶景ドライブスポット」ランキング！ 2位「円月島周辺ルート」を抑えた1位は？
寒さが本格的になる12月は、車内からゆったりと季節の移ろいや夜景を眺めるドライブデートが人気を集めています。心温まるクリスマスのひとときを彩る、一度は訪れてみたい魅力あふれるスポットが揃いました。
All About ニュース編集部では、2025年12月16日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、ドライブスポットに関するアンケートを実施しました。その中から、クリスマスに行きたい「和歌山県の絶景ドライブスポット」ランキングの結果をご紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「円月島や白良浜を見てから白浜温泉でゆっくり過ごしたい」（40代女性／大阪府）、「海と岩が織りなす独特の景観を楽しめ、冬でも開放感のあるドライブができそうだからです」（20代女性／大阪府）、「冬の海と夕景がロマンチックで、クリスマスに映えるから」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「白い砂浜とイルミネーションのコントラストが珍しい絶景です。海岸沿いの道路を走りながら、イルミネーションを楽しめます」（60代男性／香川県）、「太平洋に面したダイナミックな岩盤地形千畳敷と、 紺碧の海・白い岩肌・夕焼け空が織りなす、和歌山屈指の絶景エリアで、クリスマス時期は空気が澄み、夕日と荒波のコントラストが一年で最も美しい季節だからです」（60代男性／愛知県）、「白浜は子供が喜ぶ施設が多いのでクリスマスシーズンのお出かけにちょうどいい」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：円月島周辺ルート（白浜海岸沿い）／29票2位は、白浜のシンボル「円月島」を望む白浜海岸沿いのルートです。島の中央に丸い海蝕洞が開いた独特のシルエットが特徴で、特に「日本の夕陽百選」に選ばれた夕景は圧巻。クリスマスの夕暮れ時、島越しに沈む真っ赤な太陽を車内から眺める時間は、この上なく贅沢でロマンチックです。白良浜からのアクセスも良く、海沿いの心地よい潮風を感じながら、情緒あふれる南紀白浜の景色を堪能できます。
1位：白浜千畳敷周辺ルート／81票圧倒的な1位に輝いたのは「白浜千畳敷周辺ルート」でした。太平洋に向かって広い岩畳が広がるダイナミックな景観は、和歌山を代表する絶景のひとつ。冬の力強い波が打ち寄せる様子を間近に感じながらのドライブは、自然のエネルギーを肌で感じられます。周辺には三段壁や温泉街など観光スポットも充実しており、クリスマスにアクティブかつ感動的な景色を楽しみたい層から、圧倒的な支持を得ました。
