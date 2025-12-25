【2025年ユニクロベストバイ】ファッションライターが自腹購入「高コスパで本当に使えた」名品4つ
2025年ユニクロベストバイ！ 本当に使えたアイテム4選今年もいろいろなユニクロのアイテムを着た1年でした！ そのなかでもファッションライターの筆者が「本当に買ってよかった」と思う、2025年のユニクロベストバイを4点ご紹介します。
1. 1枚は持っておきたい黒ジャケット「ユニクロ シー」
「ラインがきれいで安っぽくなく、大人が着られる黒のジャケットがほしい！」と思っていたところ、出会ったのがこの「ツイードテーラードジャケット」です。
デニムに合わせてもいいし、サテン素材のロングスカートとも相性よし。少し着丈が長めにつくられているのも、今っぽく着られたポイントでした。セミフォーマルなシーンでも着られるため、長く愛用したいジャケットです。
2. 速乾で高機能＆おしゃれ見えした「ブラウンワンピ」
夏のお出かけに重宝したのが、「ウルトラストレッチワンピース／ノースリーブ」です。洗ってもすぐ乾く素材は、使い勝手が抜群。ロング丈のため、帽子やバッグを変えるだけで簡単に“サマ見え”するコーディネートが完成しました。
機能性の高いスポーティーな素材を使ったワンピースは「黒」のものが多いのですが、「ブラウン」にすると少しやわらかい雰囲気になるのが◎。カゴバッグなどを合わせて、大人可愛く着られたところも気に入ったポイントです。
また、手持ちのロングワンピースには、ハンガーにかけないと折ジワが目立ってしまうものもありますが、こちらはシワがつきにくいのもメリット。くるくると丸めてコンパクトに収納できるため、旅行にもぴったりの1枚でした。
3. 大人の普段着として便利な「ポップコーンセーター」
こちらは、パリ発のフレンチブランド「コントワー・デ・コトニエ」とのコラボアイテム「コットンポップコーンクルーセーター」です。
コットン100％素材を使用した白の半袖サマーニットで、汗ばむ季節でも素肌に気持ちよく着られました。どんなボトムスにも合い、Tシャツ並みに着まわせたところもよかったです。
生地の表面にはポコポコとした凹凸（おうとつ）があり、ポップコーンのように見える編み地になっています。そのため、インナーの線や体のラインを拾わずに着られたところもGood。
程よくきれい見えし、きちんと感が必要なシーンにもなじんだため、「むしろTシャツよりも使い勝手がいいかも？」と思ったほど。「来年も似たデザインを見つけたら買おう！」と思えるくらい、出番の多かった1枚です。
4. 冬はこれで決まり！「パフテックのベージュアウター」
こちらは最近購入した、JWアンダーソンとのコラボコレクションで見つけた「パフテックユーティリティジャケット」です。
メンズアイテムですが、ユニクロの店内でも女性向けのコーディネートとしてマネキンが着用していて、女性がオーバーサイズでカジュアルに着るのにちょうどいいアウターです。
こちらのジャケットには、高機能な中綿の「パフテック」という素材が使われていて、ダウンのように軽くてあたたかいうえ、自宅で洗えるのも購入の決め手になりました。
コーデュロイ素材の襟や袖口、裏地のチェック柄など、細部までこだわってつくられています。ゆったりとしていて中に厚手のニットを着込むこともできるため、この冬はこちらのアウターで乗り切る予定です！
2025年の秋冬アイテムでまだ購入可能な商品なので、気になる人は早めのチェックがおすすめです。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)