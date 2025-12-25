「デートしたんだね」WEST. 中間淳太、クリスマスにディズニーショット公開！ 「相変わらず仲良し」
7人組男性アイドルグループ・WEST.の中間淳太さんは12月25日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでの“デート”ショットを公開しました。
【写真】中間淳太＆シュウペイのクリスマスディズニーデート
コメントでは「朝から2人見れて幸せです！！」「淳太くんも素敵なクリスマスになりますように」「シュウペイくんとクリスマスディズニーデートしたんだね」「相変わらず仲良しのしゅぺじゅん最高です！」「仲良しシュペじゅんかわいい」と絶賛の声や、「インスタ開設から丸2年ですね」「アカウント開設２周年おめでとうございます！」と、祝福の声も寄せられました。
(文:多町野 望)
「朝から2人見れて幸せです！！」中間さんは「Merry Christmas I hope you have a wonderful Christmas #ぺこぱ #シュウペイ #じゅんたぐらむ #東京ディズニーランド #良いクリスマスを」とつづり、1枚の写真を投稿。お笑いコンビ・ぺこぱのシュウペイさんとのツーショットです。東京ディズニーランドのメインエントランスにある、ミッキー花壇の前でピースをしています。2人ともおしゃれな服装で格好いいです。
「Dハロ仮装」ショットも！11月2日には「#ディズニーハロウィーン #じゅんたの誕生日会でも話したDハロ仮装 #今年はノートルダムの鐘に登場するフロロー」などとハッシュタグを添え、ハロウィンの仮装をした姿を披露していた中間さん。ファンからは「超カッコイイ…」「今年の仮装も完璧すぎる」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
