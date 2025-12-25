原宿の地下に“カワイイモンスターランド”誕生へ！ 増田セバスチャンが手掛けるまったく新しいエンターテイメント施設
アーティストの増田セバスチャン氏がプロデュースする、まったく新しいエンターテイメント施設“KAWAII MONSTER LAND ーHARAJUKUー（カワイイモンスターランド、以下：KML）”が、2026年2月13日（金）から、東京・原宿にある竹下通りの地下にオープンする。
【写真】めっちゃ楽しそう！ 施設内のマップも公開
■各種チケットも販売中
今回GiGOとアソビシステムが共同で手掛けオープンするKMLは、「まだ誰も知らない原宿の地下に広がるワンダーランド」をテーマに、色彩があふれるストリートやライド、フード＆ドリンクなど、多彩なエリアで構成されたエンターテイメント施設。
原宿の地下で一部が発掘されたモンスターたちの遊び場の中心には、キャラクター“Choppy（チョッピー）”をモチーフにしたティーカップ型ライド「Choppy’s Mel−Tea Cup Ride」が登場。カラフルに“とろける”スイーツカップに乗れる、増田セバスチャン氏演出のKMLを象徴したモニュメントだ。
また、モンスターたちの世界へとつながる「Magic Spiral Gate」に加え、ゲームやデコなどモンスターたちの仲間入りの準備ができる屋台ストリート「Kawaii Monster Carnival」、原宿土産を買える「Harajuku Gift Bazaar」、フードとドリンクが提供される「Colorful Snack Street」も楽しめる。
なお、各種チケットは12月18日（木）より公式サイトで販売中。60分の入替制、時間指定制、ダイナミックプライシングを採用した「入場チケット」と、KMLの定番を一度に味わえるお得なパック「Kawaii Experience Pack」の2種類から選べる。
【写真】めっちゃ楽しそう！ 施設内のマップも公開
■各種チケットも販売中
今回GiGOとアソビシステムが共同で手掛けオープンするKMLは、「まだ誰も知らない原宿の地下に広がるワンダーランド」をテーマに、色彩があふれるストリートやライド、フード＆ドリンクなど、多彩なエリアで構成されたエンターテイメント施設。
また、モンスターたちの世界へとつながる「Magic Spiral Gate」に加え、ゲームやデコなどモンスターたちの仲間入りの準備ができる屋台ストリート「Kawaii Monster Carnival」、原宿土産を買える「Harajuku Gift Bazaar」、フードとドリンクが提供される「Colorful Snack Street」も楽しめる。
なお、各種チケットは12月18日（木）より公式サイトで販売中。60分の入替制、時間指定制、ダイナミックプライシングを採用した「入場チケット」と、KMLの定番を一度に味わえるお得なパック「Kawaii Experience Pack」の2種類から選べる。