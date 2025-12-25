¡ÖÅÎ»á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿?¡×Âç²Ï½Ð±é½÷Í¥à¼òÂ¢¤ÇÆ¯¤¯»Ñá¤ËÈ¿¶Á¡ªÌîÂ¼Ëã½ã¤Î»Â¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²Ç¤¤¤ÇÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Ý¤¤¡×¤ÎÀ¼
ÀÐÂ¤¤ê¤Î¹í¼¼¤Ç¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ÇàÆ¯¤¯²£´éá
¡¡½÷Í¥¤ÎÌîÂ¼Ëã½ã(35)¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¼¯»ùÅç¸©Ì¸Åç»Ô¤ÎÃæÂ¼¼òÂ¤¾ì¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤òÈäÏª¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼¼òÂ¤¾ì¤Ï1888(ÌÀ¼£21)Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¾ÆÃñÂ¢¡£ÀÐÂ¤¤ê¤Î¹í¼¼¤Ç¡¢Á´ÎÌ¼êÂ¤¤ê¤Î°ò¾ÆÃñ¤òÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÌîÂ¼¤Ï¼òÂ¢¤Ç¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤¿Ê£¿ô¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡¡ÑÛ¤È¤·¤¿àÆ¯¤¯²£´éá¤Ë¡ÖÅÎ»á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î?¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥°¡¼!!¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÊý¤¬¾ÆÃñºî¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÃæÂ¼¼òÂ¤¾ì¤Ë²Ç¤¤¤ÇÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖÍ¦¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÌîÂ¼¤Ï2024Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¡£