Í¥¾¡¸õÊä¤ÎÊ¡²¬Âè°ì¤¬100ÅÀ¥²¡¼¥à¤Ç3²óÀï¿Ê½Ð¡¡Âè3Q¤Ë·ø¼éÂ®¹¶¤µ¤¯Îö°ìµó39ÆÀÅÀ¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡¡Ê¡²¬Âè°ì104¡½73È¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¡Ê25Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ÃË»Ò2²óÀï¤Ç¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Ê¡²¬Âè°ì¡ÊÊ¡²¬¡¡Ë¤¬È¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤ò104¡½73¡Ê26¡½15¡¢17¡½22¡¢39¡½19¡¢22¡½17¡Ë¤òÇË¤ê16¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£26Æü¤Î3²óÀï¤Ç¤ÏÀµÃÒ¿¼Ã«¡Êºë¶Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡ÚÃË»Ò¤Î·ë²Ì¡õÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î»³¸ý¶äÇ·¾ç¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬½ªÈ×¤Ë3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢2·å¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ½ª¤¨¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Âè2Q¤ÏÈ¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¤ÎÂ®¹¶¤ä³°¤«¤é¤Î¹¶·â¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¡¢¤¸¤ï¤êµÍ¤á´ó¤é¤ì¤Æ6ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Âè3Q¤Ï½øÈ×¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤º3ÅÀº¹¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ£ÅÄÍªÚö¡ÊÆ±¡Ë¤Î3Ï¢Â³¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¤Ê¤É¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î·ø¼éÂ®¹¶¤â¤Ï¤Þ¤Ã¤ÆºÆ¤Ó¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò³ÈÂç¡£°ìµó39ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£ºÇ½ªQ¤â¹¶¤á¼ê¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤ê¤¤ê¡¢ÆÀÅÀ¤âÂçÂæ100ÅÀ¤Ë¾è¤»¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÊ¡²¬¸©Í½Áª¤Ç¤Ï¡¢·è¾¡¤ÇºòÇ¯ËÜÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤Ë¡¢´°¾¡¤ò¼ý¤á¤Æ10Ç¯Ï¢Â³18ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¶¯¹ë¤¬½¸¤Þ¤ë18ºÐ°Ê²¼¤Î¡ÖU18¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡×¤Ç¤Ï3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É5°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä´»Ò¤ÎÇÈ¤¬·ã¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â¾¡Éé¤ÎÅß¤Ë¾õÂÖ¤òÀ°¤¨¤¿Ê¡²¬Âè°ì¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È3²óÀï¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¡ÊµÏ¿¤ÏÂ®ÊóÃÍ¡Ë