「広島愛YAVAYだろ！」来季で８年目。29歳DFの契約更新にファン喜び「ありがとー！」「待ってました！」
サンフレッチェ広島は12月25日、DF荒木隼人と来季のJ１百年構想リーグの契約を更新したと発表した。
クラブのユース育ちの29歳。関西大卒業後の2019年に広島に“帰還”し、ここまでサンフレッチェ一筋でプレー。来季で８年目を数える。クラブの公式Xでも伝えられると、以下のような声があがった。
「安心。JリーグNo.１ディフェンダー」
「ありがとー！」
「来年も頼むぜ！」
「来シーズンもYAVAY活躍期待してます」
「必要不可欠な存在」
「待ってました！」
「広島愛YAVAYだろ！」
「最高のクリスマス」
「優しくて最高のDF」
「これからもずっと共に」
頼れる背番号４は来季も広島で戦い続ける。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
クラブのユース育ちの29歳。関西大卒業後の2019年に広島に“帰還”し、ここまでサンフレッチェ一筋でプレー。来季で８年目を数える。クラブの公式Xでも伝えられると、以下のような声があがった。
「安心。JリーグNo.１ディフェンダー」
「ありがとー！」
「来年も頼むぜ！」
「来シーズンもYAVAY活躍期待してます」
「必要不可欠な存在」
「待ってました！」
「広島愛YAVAYだろ！」
「最高のクリスマス」
「優しくて最高のDF」
「これからもずっと共に」
頼れる背番号４は来季も広島で戦い続ける。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集