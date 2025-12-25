もしゴジラが現れたら？『ゴジラサイエンス展』が1/15より東京の科学技術館で開催！ 自然災害と怪獣の脅威を重ね合わせ、防災科学を体感的に紹介

「もしゴジラが現れたら？」 科学技術館で防災や未来科学を学ぶ『ゴジラサイエンス展』が1月開催

ゴジラとともに科学を考えるイベントが始まります。2026年1月15日（木）から1月27日（火）まで、東京・北の丸公園の科学技術館にて「ゴジラサイエンス展 〜脅威に科学で立ち向かう〜」が開催されます。

本展では、ゴジラが引き起こす「強風」や「地響き」を現実の災害と比較し、大型送風機や起震車で体感できる展示を実施。

また、「スーパーメカゴジラ」などの対ゴジラ兵器と、現実の防災ロボットを比較展示するなど、エンタメと科学が融合した内容となっています。

入館料（大人950円）のみで鑑賞可能です。

（以下、プレスリリースより）

科学技術館にゴジラ来襲！！「ゴジラサイエンス展 〜脅威に科学で立ち向かう〜」開催！

1954年に誕生したゴジラは、時代ごとの科学的課題や社会不安を映し出し続けてきた作品です。

本展では、「もしゴジラが現れたら？」という想像を入口に、防災・減災や未来科学への理解を深めます。

科学技術がもたらす希望と脅威を、子どもから大人まで体感できる新しい学びの場です。

エンターテインメントと科学教育が融合した、本格的なサイエンス体験イベントです。

ゴジラとともに、私たちの未来と科学との関わりを考えてみませんか。

TM & © TOHO CO., LTD.

【展示の見どころ】

1.ゴジラから知る科学

ゴジラ作品を通じて、時代ごとの科学技術の進歩や、その裏にある社会の課題・メッセージを紹介。

映画≒フィクションから科学を学び、科学リテラシーや自然との向き合い方を考える。

2.ゴジラ対策と防災科学

ゴジラに立ち向かうために登場したメカゴジラやスーパーXなどの映画に登場する対ゴジラ兵器と、現実の防災ロボットや最新技術を比較。

科学技術が水・陸・空の自然災害に「対応」（予測・復旧・防災・減災）する仕組みを紹介する。

3.大怪獣と未来の科学

科学技術の発展の副作用によって生まれた大怪獣たち。

「人は〈大怪獣≒自然〉とどう向き合うべきか、自然から学ぶことは？」を考え、未来の安全・安心な社会を目指す科学技術の役割を探る。

【展示構成】

1.ゴジラから知る科学技術

１９５４年公開の『ゴジラ』から最新作まで、時代ごとの科学技術の進歩やその裏にある社会課題を紹介します。

・歴代ゴジラ作品のポスターの一部を展示。作中のビジュアルを通して、フィクションからさまざまな科学の情報を伝えます。

・ゴジラの立像やオキシジェン・デストロイヤーを展示します。

2.怪獣が起こす脅威

自然災害と怪獣の脅威を重ね合わせ、防災科学を体感的に紹介します。

・防災科学展示：ラドンが起こす強風から突風災害を解説します。またゴジラが起こす地響きを地震と比較します。

・体験展示：大型送風機による強風体験、起震車による地震体験。強風体験（大型送風機）：1月17日・18日限定／地震体験（起震車）：1月24日・25日限定

・実機展示：災害復興現場等で活躍する重機を展示します。

３.ゴジラ対策と防災科学

映画に登場する「対ゴジラ兵器」と、現実世界の「防災ロボット・最新技術」を比較展示します。

・対ゴジラ兵器 スーパーメカゴジラ、M.O.G.E.R.A.などのスーツを展示します。

・高所作業や災害の現場で活躍するロボットを展示します。

・最新のドローン技術を紹介します。

・特別企画：ホビージャパンとのコラボによる「３式機龍〈改〉消防モード」のジオラマを展示します。

4.大怪獣と未来の科学

未来の安全・安心な社会を目指す科学技術の役割を探ります。

・協力企業展示:各社の先端技術や環境に対するアクションを紹介します。

・公害のメタファーとして登場した「ヘドラ」を通して地球環境を考えます。

・『ゴジラ ギャラクシーオデッセイ』のコラボ企画書きおろしオリジナル漫画を展示します。

【特別体験プログラム】

1.ゴジラサイエンス検定（クイズラリー）

全館を回遊しながら、ゴジラと科学技術に関するクイズに挑戦。

来場者全員に参加用紙を配布し、正解数に応じて認定証カード全2種（先着合計5,000名限定）を贈呈します。

2.サイエンス講座

展示テーマに関連する識者を招き、自然の脅威に立ち向かう科学技術をともに考える特別講座を開催します。

■1月17日(土) 13:30〜14:15 「ゴジラと地球科学―特撮を支える科学考証の最前線」芝原暁彦（地球科学可視化技術研究所 所長／『ゴジラ ギャラクシーオデッセイ』科学考証）

■1月24日(土) 13:30〜14:15 「ゴジラのバイオロジーとエコロジー」長沼毅（広島大学名誉教授／安田女子大学理工学部 生物科学科 学科長・教授／「ゴジラサイエンス展」科学考証）

■1月25 日(日) 11:30〜12:15 「自然災害メタファーとしてのゴジラ」長沼毅（同上）

■1月25 日(日) 13:30〜14:15 樋口真嗣（映画監督、特技監督／『シン・ゴジラ』、『シン・ウルトラマン』、『日本沈没』ほか）

※講演内容は変更になる場合があります。

3.ゴジラ聖地見学ツアー

映画『シン・ゴジラ』のロケ地となった科学技術館の屋上（ヤシオリ作戦前方指揮所）を見学する特別ツアーです。

■開催日: 1月17日(土)／18日(日)／24日(土)／25日(日) ※1回約15分、各日複数回開催

■注意事項

・先着順に参加いただけます。・スタッフや警備員の誘導・指示に必ず従ってください。

・小学生以下のお子様には保護者の付き添いが必要です。

・屋上には段差等があるため歩きやすい履物でご参加ください。

・悪天候時は開催を中止する場合がございます。

・参加方法の詳細およびその他の注意事項は科学技術館公式HPをご覧ください。

・状況によりご案内方法を変更させて頂く場合がございます。あらかじめご了承ください。

【会場限定オリジナルグッズ・コラボメニュー】

本展の開催にあわせ、科学技術館内のミュージアムショップおよびレストランにて、「ゴジラサイエンス展」オリジナルグッズ、コラボメューを販売・提供予定です。

※商品・メニューの詳細は、科学技術館公式HP等で順次お知らせします。

【ティザー展示について】

本展に先駆け、一部コンテンツの先行告知コーナーを設けます。

■期 間: 2026年1月4日（日）〜1月13日（火） ※1月7日(水)は休館日

■場 所：科学技術館 2F

■内 容：本展コンセプトや展示内容を一部先行紹介

■特 典：1月10日（土）〜12日（月）の期間、小学生以下のお客様に先着順でオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

なぜ「ゴジラサイエンス展」が注目されるのか？

1.社会課題を映し出す“時代の鏡”としてのゴジラ核、環境破壊、感染症、災害--70年にわたり人類が向き合ってきた科学的テーマを象徴的に描き続けてきた存在。

2.防災・減災を“自分ごと化”できるリアルな想像力「もしゴジラが現れたら？」という臨場感ある問いが、都市防災や危機管理への理解を一気に身近にする。

3.エンタメ × 科学の異次元コラボレーション鑑賞で終わらない、学びの手触りとワクワクが同時に成立する新しい体験設計。

4.子どもから大人まで世代を超える共通言語世代を超える知名度と感情接続が、ファミリー・教育機関・企業の関心を幅広く引き寄せる。

5.科学技術の“希望とリスク”を同時に体感最新テクノロジーの可能性と影の部分を、視覚・感覚的に理解できる展示構成。

【ゴジラとは】

1954年に公開された映画『ゴジラ』は高いエンタメ性だけでなく、当時の水爆実験などの社会的不安もテーマに含み、多くの支持を得ました。

ゴジラだけでなく、シリーズには数多くの怪獣が登場します。

なかには人類の科学技術が生んだ環境問題などの「影の側面」をもった怪獣も存在します。

ゴジラというキャラクターも、恐怖の象徴として、またときには人類を脅かす敵怪獣と戦うヒーローとして、圧倒的かつ巨大な生物として、さまざまに描かれてきました。

ゴジラは“時代を映す鏡”として今や世界的な人気を持つ、日本発の文化アイコンの一つです。

【開催情報】

● 会期： 2026年1月15日（木）〜１月27日（火）

● 会場：科学技術館（東京都千代田区北の丸公園）

● 科学技術館入館料：大人950円、中高生600円、子ども（4歳以上）500円

※当企画展は入館料のみで鑑賞できます。

● 主催：公益財団法人 日本科学技術振興財団・科学技術館

● 企画・制作：公益財団法人 日本科学技術振興財団・科学技術館 株式会社 乃村工藝社

● 監修：東宝株式会社

● 科学考証：長沼毅 広島大学名誉教授／安田女子大学理工学部生物科学科 学科長・教授

● 特別協賛：西尾レントオール株式会社 ヒビノ株式会社 ヒビノメディアテクニカル株式会社（五十音順）

● 協賛：サントリービバレッジソリューション株式会社 東レ株式会社 ナカダ産業株式会社 株式会社ミュージアムクルー（五十音順）

● 協力：株式会社キャドセンター コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 一般財団法人国民公園協会 東京キリンビバレッジサービス株式会社

● 寄付：株式会社 旭総合警備

● 後援：文部科学省

このイベントは公益財団法人JKA 競輪の補助を受けて開催いたします。

【報道関係各社様】

オープニングセレモニーおよび関係者内覧

本イベントのグランドオープンに際し、オープニングセレモニーを開催いたします。

■日 時: 2026年1月14日（水）15:00より（休館日）

■会 場: 科学技術館 1F特設会場

■登壇者: 山口雅彦（公益財団法人 日本科学技術振興財団 専務理事 代表理事）、野依良治（公益財団法人 日本科学技術振興財団 科学技術館館長／ノーベル化学賞受賞者）、大田圭二（東宝株式会社 専務執行役員兼CGO（チーフ・ゴジラ・オフィサー））

※詳細及び【取材申込】については追ってご案内いたします。

【本リリースに関するお問い合わせ】

広報担当：公益財団法人日本科学技術振興財団 総務室／経営企画室

TEL：03-3212-8484 FAX：03-3216-1306

Email：info-gzls@jsf.or.jp

取材のお申し込みについては、上記の連絡先までご連絡ください。