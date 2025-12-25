『ザ・ロイヤルファミリー』で話題の競馬「有馬記念」とは 12・28発走へ…枠順が確定【一覧】 過去5年レース映像も
中央競馬のグランプリレース「第70回有馬記念・GI」が28日、千葉・中山競馬場で開催される。枠順抽選が25日に行われ、確定した。
【動画】有馬記念 2020〜24年の公式レーズ映像
有馬記念をめぐっては、TBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の影響もあり、大きな盛り上がりとなっている。JRAの公式YouTubeチャンネルでは、過去5年のレース映像が公開されている。
■有馬記念とは…
1956年に創設された「中山グランプリ」が前身。当時のJRA理事長でもあった有馬頼寧氏が、中山競馬場の新スタンド竣工を機に、「日本ダービーに匹敵する大レースを」と提案し、ファン投票による出走馬の選定方法によって開催された。翌57年1月9日、創設者である有馬氏が急逝したため、同氏の功績を称え、競馬の発展に尽力した同氏の名前をとり「有馬記念」と改称された。
その後、中山競馬場を舞台にした中央競馬の1年を締めくくるレースとして定着。60年に芝・外回りコースに変更されたのち、66年に芝・内回りの2500メートルに変更され現在に至る。競馬史に語り継がれる名勝負を繰り広げ、今年で第70回目となる。
■TBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』
競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。早見和真の小説をドラマ化。クライマックスでは、有馬記念が描かれた。
■「第70回有馬記念」出馬表（12月28日、中山競馬、第11レース）
1-1 エキサイトバイオ
1-2 シンエンペラー
2-3 ジャスティンパレス
2-4 ミュージアムマイル
3-5 レガレイラ
3-6 メイショウタバル
4-7 サンライズジパング
4-8 シュヴァリエローズ
5-9 ダノンデサイル
5-10 コスモキュランダ
6-11 ミステリーウェイ
6-12 マイネルエンペラー
7-13 アドマイヤテラ
7-14 アラタ
8-15 エルトンバローズ
8-16 タスティエーラ
