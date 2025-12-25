25日（木）クリスマスの夜も、東京都心は雨が降っています。関東の天気は回復していきますが、26日（金）は日本海側で冬の嵐となりそうです。大雪や猛吹雪に警戒が必要です。

25日夜は関東は雨、東北北部や北海道は雪が降っています。

この雲が抜けた後、日本海側で雪の降り方が強まります。26日午前中にかけては北日本ではなく、西日本や東日本の日本海側で雪が強まり風も強く吹くでしょう。午後から夜にかけても山陰から北の日本海側は、雪や吹雪が続きそうです。

【予想降雪量】

26日夕方までの多いところで北陸や東海で60センチ、東北から中国地方の広い範囲で50センチとなっています。

北海道、東北、北陸では27日（土）にかけても大雪が続く見込みです。

【予想される最大瞬間風速】

全国的に30から35メートルと予想されています。大雪や猛吹雪による交通障害に警戒してください。

【10日間の予報】

札幌や新潟など日本海側はこの先10日間も、雪や雨の降る日が多くなるでしょう。

関東から西日本は1月1日（木）までは晴れるところが多そうです。

また、最高気温に注目すると、期間の最初と最後は寒さが強まりますが、28日（日）から来年1月1日くらいまでは寒さが緩み、暖かい日もありそうです。