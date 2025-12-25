¡Úµ×Î±ÊÆ¶¥ÎØ¡Û·§ËÜ¶¥ÎØºÆ³«¤Ø¿ÔÎÏ¤·¤¿À¾Åç¹×»Ê¤¬¥é¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÇ³¤¨¿Ô¤¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤¿¡£»×¤¤»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡Ê¡²¬¸©¡¦µ×Î±ÊÆ¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼£Æ¶¡Ö¤ª¥È¥¯¤Ë£Ð£Ì£Á£Ù¡ª¡¡¥ª¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯ÇÕ¡×¤Ï£²£µÆü¡¢£²ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤ÆºÇ½ªÆü¡Ê£²£¶Æü¡Ë¤ÎÈÖÁÈ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£·§ËÜ¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦À¾Åç¹×»Ê¡Ê£µ£¶¡á·§ËÜ¡Ë¤ÏÂå¼ÕÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ½ªÆü£±£Ò¤¬»ö¼Â¾å¤Î¥é¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡À¾Åç¤Ï£¶£´´üÀ¸¤È¤·¤Æ£±£¹£¸£¹Ç¯£¸·î¾¾ºå¶¥ÎØ¾ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇÍî¼Ö¤·¡¢²Ú¡¹¤·¤¤¤è¤êàÄË¡¹¤·¤¤áÌç½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤ÈÏÃ¤·¡¢£³£¶Ç¯£´¤«·î¤ÎÁª¼êÀ¸³è¤ò¡ÖÁá¤«¤Ã¤¿¡£¼ã¤¤»Ò¡¢ÀèÇÚ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÌÌÇò¤¯¤ÆÉáÄÌ¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤À¸³è¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÇ³¤¨¿Ô¤¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤¿¡£»×¤¤»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼ê²ñ·§ËÜ»ÙÉôÄ¹¤ÎÍ×¿¦¤òÄ¹¤é¤¯Ì³¤á¤¿¡£¸å¿Ê¤Î»ØÆ³¡¢°éÀ®¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢£²£°£±£¶Ç¯¤Î·§ËÜÃÏ¿Ì¤Ç·ã¤·¤¯Â»½ý¤·¤¿·§ËÜ¶¥ÎØ¾ì¤ÎÉü¶½¤Ë¿´·ì¤òÃí¤¤¤À¡£Â¸ÇÑÌäÂê¤Ë¤âÍÉ¤ì¤¿Æñ¶É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ºòÇ¯£¹·î¤ÎËÜ¾ì¥ì¡¼¥¹ºÆ³«¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£º£Ç¯£±£°·î¤ÎÁ°¶¶£Ç£±𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¤Ç¤Ï²Å±ÊÂÙÅÍ¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ·§ËÜ¸©Àª¤Ç¤Ï£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£Ç£±¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¶¥ÎØÂç¹ñ¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤ÎÇ®ÎÌ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢À¾Åç¤Ï¡Ö·§ËÜ¶¥ÎØ¾ì¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¼ý³Ï¡£¤¢¤È¡¢²Å±Ê¤¬£Ç£±¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÕÌ³¤òÁ´¤¦¤·¤Æ½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ÏÄï»Ò¤Î½ïÊý¿µÂÀÏ¯¡¢ÊÆÂ¼¸÷À±¤ËÀ¾Åç¤ÎÄïÄï»Ò¤Ë¤¢¤¿¤ë¹ç»ÖÀµ¿Ã¤éÆ±¤¸·§ËÜ¤ÎÃË»ÒÁª¼ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÌÅ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥ì¡¼¥µ¡¼À¾Åç³ð»Ò¤â»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£³Æü¤ÎÁ°¸¡Æü¤Ï²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âµÇ°»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤¿¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÍ×Ë¾¤â¤¢¤ê¡¢ÍèÇ¯£²·î¤Ë·§ËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£Ç£±¡ÖÁ´ÆüËÜÁªÈ´¶¥ÎØ¡×¤Î½àÈ÷¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÁª¼ê¤È¤·¤Æ´°Á´Ç³¾Æ¤À¡££²£·£²²óÌÜ¤Î£±Ãå¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿¿ºê¾ÏÆÁ¤ÎÈÖ¼ê¤«¤é¼¹Ç°¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤ë¡£