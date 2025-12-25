◆プロボクシング「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」 ▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 ４団体統一王者・井上尚弥―アラン・ピカソ▽スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）１２回戦 中谷潤人―セバスチャン・エルナンデス▽ＩＢＦ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・ウィリバルド・ガルシア―寺地拳四朗（１２月２７日 サウジアラビア・リヤド、ムハマド・アブド・アリーナ）

大型興行「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」に出場するＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝は２５日、公式記者会見に出席し「まずはこういう舞台に立たせてもらって感謝している。２７日に発揮できる準備はできている」と力強く語った。

中継局のインタビューでは、階級を上げての初戦について「スピードはすごく上がっている感覚がある。あとは相手がどれだけパワーを感じてくれるかだと思う」と自信満々の表情をみせた。「日本人の強さが際立つ夜になると思う。自分の強さを発揮できるかなと練習の段階で感じているので、期待していただければ」と話した。

会見後にはエルナンデスとフェースオフで対峙（たいじ）。相手の印象について「身長は自分と同じか高いくらい。覚悟を持ってきているのを感じた。楽しみ」と語った。