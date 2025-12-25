″モデル×キャバ嬢の二刀流″みすず「面接落ちまくったことしかない」TikTok連続バズで人生が変化「今の姿からは想像できない過去」「努力家で尊敬」と反響
【モデルプレス＝2025/12/25】六本木のキャバクラ「UNJOUR TOKYO」の公式YouTubeチャンネルが24日に更新された。キャバ嬢・みすずが人生が変わった2025年を振り返った。
【写真】モデルと二刀流美人キャバ嬢、何度も面接落ちた経験告白
同日は「【話題の美女】モデル×キャバ嬢の二刀流」というタイトルで、みすずの1日に密着する動画が投稿された。週3〜4回の撮影、週6回の出勤をする日々を過ごしているという多忙なみすずは、YouTube撮影の日も取材と出勤を両方こなしていた。
動画終盤では2025年を振り返り「めっちゃこの1年ありがたかった」と回顧。TikTokでバズり続けたこと、「UNJOUR TOKYO」に入店したことで人生が大きく変化したことを話した。さらに過去には「面接落ちまくった経験しかない」と明かし、「『UNJOUR』に入れたことで、お店が後押ししてくれたりとか、めっちゃ優しいお客さんに恵まれたりとか、全部が良かったです」と感謝。「満足というよりはどちらかと言えば『やって良かったな』『入ってよかったな』っていう感じで」と、さらなる高みを目指す姿勢を見せた。
この投稿に、ファンからは「今の姿からは想像できない過去」「可愛いだけじゃなくて努力家で尊敬」「みすずちゃんの裏側見れて嬉しい」「モデルもキャバ嬢も頑張っててすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆みすず、過去に何度も面接に落ちた経験
◆みすずの動画に反響
