横山涼、『ルパパト』サモーン・シャケキスタンと7年ぶりに再会 倒したはずが「なぜか元気」 国際警察の権限において実力を行使？
俳優の横山涼が25日、自身のXを更新。宮城県・仙台TRビルで来年1月4日まで開催中の『全スーパー戦隊展』仙台会場を訪れた様子を公開した。
【写真あり】横山涼が7年ぶりに再会した『ルパパト』サモーン・シャケキスタン パトレン2号の写真も
2018年放送『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』第45話に登場し、チキンを食べるのが定番のクリスマスに「ひたすらシャケを食べるよう強要してくる」通称・シャケハラスメントが話題を呼んだ、ギャングラー怪人のサモーン・シャケキスタンチン。単話のみ登場の怪人でありながら、強烈なキャラクターからその人気はとどまるところを知らず、番組の放送終了後もさまざまな企業だけでなく、国とのコラボレーションが実現し、発表のたびにSNSでは大きな話題となっている。「クリスマス×シャケ」は最早クリスマスの風物詩と呼ばれるまでに発展した。そんなサモーン・シャケキスタンのグリーティングを25日まで同会場で実施していた。
『ルパパト』でパトレン2号／陽川咲也役を演じた横山は「全スーパー戦隊展 仙台会場観にいかせていただきました。やっぱりなぜか元気な彼がいましたが、みんな笑顔だったのでまぁ…とりあえず…」と倒し損ねたかもしれないサモーン・シャケキスタンとの再会に複雑な心境をぽつり。国際警察の権限において実力を行使しようとしている2ショットも公開し「会場様のご好意で2ショットも撮らせていただきました。ありがとうございました！！メリークリスマス」と結んでいた。そんな投稿にサモーン・シャケキスタンの声を担当した声優の津久井教生は「ツーショットありがとうございます 今夜はシャケを食べてくださいませ」とハートマーク付きでコメントしていた。
【写真あり】横山涼が7年ぶりに再会した『ルパパト』サモーン・シャケキスタン パトレン2号の写真も
2018年放送『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』第45話に登場し、チキンを食べるのが定番のクリスマスに「ひたすらシャケを食べるよう強要してくる」通称・シャケハラスメントが話題を呼んだ、ギャングラー怪人のサモーン・シャケキスタンチン。単話のみ登場の怪人でありながら、強烈なキャラクターからその人気はとどまるところを知らず、番組の放送終了後もさまざまな企業だけでなく、国とのコラボレーションが実現し、発表のたびにSNSでは大きな話題となっている。「クリスマス×シャケ」は最早クリスマスの風物詩と呼ばれるまでに発展した。そんなサモーン・シャケキスタンのグリーティングを25日まで同会場で実施していた。