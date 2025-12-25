女優・久保史緒里（24）が24日に生放送されたニッポン放送「第51回ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」（24日正午〜25日正午）にアシスタントとして出演。11月27日に「乃木坂46」を卒業して以降、初の放送媒体への登場となった。

久保、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の2人、お笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘、お笑いタレント・狩野英孝とオール宮城県人が集合したブロック。伊達みきおから話を振られると、久保は「この時間（午後9時）からよろしくお願いします!」と明るく振る舞っていた。

また「次なる一歩」というテーマで尾形が「来年は俳優業に挑戦したい」と意欲を語る場面も。そこで狩野が、知り合いの舞台関係者との話し合いの場を提案するも、尾形は稽古で束縛されるのがイヤだといい「映像だけでやります!」とぶっちゃけていた。

同じテーマで久保は、より演技に打ち込みたいといい「舞台もどんどんやっていきたいです。お芝居は全部つながっているので、経験として舞台も大事かなって」と今後について言及。そこで「私は舞台がきっかけで大河が決まったんです。見てくださった方がお声がけいただいた」というも、尾形は「舞台はやらないです!」と宣言していた。