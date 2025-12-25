「クイーンズクライマックスシリーズ・Ｇ３」（２６日開幕、大村）

北西の風が強く吹き付ける大村から、クイーンズクライマックスのコラムを「徳増宏美」がお届けします。

例年はトライアルが始まってからですが、今回はＧ３から参戦。トライアル前の２日間はネットとなりますが、よろしくお願いいたします。

昨年のＱＣシリーズを制し、とんとん拍子に優勝を重ね、一躍時の人となった勝浦真帆（２９）＝岡山・１１６期・Ａ１＝選手。今年一年を振り返ってもらうと、意外や満足な返答ではなかった。「暑い間プロペラを合わせ切れず、合わないと全然乗れなくてしのぐことができなかった」と反省していた。でも今だからこそ分かるその時の調整ミス。「原因は分かっている」とうなずき「基本に縛られず、もっとペラにアレンジを加えたい」としっかりと学習していました。

前検は水面悪化。安定板装着でタイム計測だけとなってしまい、前検作業、舟足の把握は無理そう。ただ、３６号機はシリーズ組では評判のエンジン。「伸びも回り足もバランス良く仕上がる良機なんだよ」と話すと「おっ！！」と、にっこりと笑いうれしそう。強い岡山の先輩達に囲まれて成長を見せてくれるかっちゃん。今年も優勝を狙います。

前半６Ｒは、得意の差しがさく裂。２１３、２１４、２３１、２４１の４点で。

そして最終の１２Ｒは、１号艇の三浦の逃げが中心ですが、大物食いの差し抜けで。４と１の１、２着で３着に２、３、４をつけます。

今回は前検入りの動画を撮ってみました。選手の意気込みなどを聞いているのでぜひ「Ｘデイリースポーツボート屋」もご視聴ください。＠ｄａｉｌｙ＿ｂｏａｔｒａｃｅ